“Si no logramos conectar a niños, niñas y jóvenes que hoy no logran acceder a la educación a distancia, la exclusión educativa puede incrementarse de manera sustantiva. Esto implicaría una pérdida de capital humano que en estos momentos el país no puede tener dado que afectaría de manera sustancial sus posibilidades de desarrollo futuro. Desde mi perspectiva, esta debe ser la principal prioridad del MEP y del país”, explicó la experta.