“Sin embargo, al no contar con una plataforma adecuada para brindar la atención virtual, esas lecciones no se han impartido según lo dispuesto al inicio y resalta que aun y cuando no se da una real impartición de esas lecciones a los estudiantes, el MEP sí ha realizado la inversión presupuestaria en el pago de estas”, explica el informe que se dio a conocer en la sesión 11-2020 del CSE celebrada el 25 de marzo de este año.