“En su momento se ha hablado de que es necesario hacer estudios (previo a la compra del terreno), pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer estudios cuando no tenemos el recurso? En su momento hicimos consulta al Mideplán (Ministerio de Planificación), pero si no son fondos del Estado no podemos, no vas a gastar recursos en terrenos que no sabe si se van a comprar o no”, dijo el funcionario.