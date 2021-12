MEP frena nuevas plazas docentes en espera de prueba de idoneidad

El Ministerio de Educación Pública (MEP) no otorgará las plazas en propiedad a docentes interinos y profesionales externos que participaron en el concurso que realizó la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) en 2019, hasta tanto no apliquen el examen de idoneidad para ejercer el puesto, prueba que aún no está lista.

Para ese concurso, que se hace aproximadamente cada dos años, se inscribieron unas 60.000 personas que compiten por 1.200 plazas de educadores abiertas para el curso lectivo 2022, informó Alfredo Hasbum, director de Servicio Civil.

Aplicaron docentes que ya tienen un puesto en propiedad pero que querían optar por otro cargo en la institución; también participaron educadores interinos del Ministerio que querían una plaza fija (la mayor cantidad se concentró en este grupo) y profesionales externos que quieren ingresar a la institución.

Sin embargo, explicó Hasbum, en 2020 se aprobó una reforma al artículo 55 del Estatuto de Servicio Civil, según la cual para entrar a la carrera docente en el MEP los aspirantes deben aprobar el examen de idoneidad que establezca el Ministerio, en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, que será el encargado de aplicar dicho examen. La prueba estaría confeccionada hasta finales del 2022.

Entrada a clases Educadores deben demostrar sus habilidades en el uso de tecnologías en el examen de idoneidad. (JOHN DURAN)

A partir de la reforma al Estatuto de Servicio Civil, la entidad realizó un estudio legal para determinar cómo proceder. Entonces, decidieron que únicamente se otorgarán las plazas a los educadores que ya tenían propiedad pero que aplicaron para otro puesto. El resto de las plazas se llenará con docentes internos o externos pero no se les otorgará la propiedad.

“El área legal nuestra acordó que ya los que están en propiedad y aplicaron para otro puesto en propiedad ya están en la carrera docente, por lo que se les dará la plaza (si califican para ella), pero no se le va a a hacer examen de idoneidad. A los demás (interinos y externos) sí se les debe aplicar el examen de idoneidad para optar por una plaza, la fecha todavía no está definida; se espera que sea a finales del 2022″, manifestó Hasbum.

Decisión pendiente

Cuando esté listo el test, deberán elegir entre dos caminos, dijo el funcionario: realizar un nuevo concurso para asignar las plazas en donde ya se aplique el examen de idoneidad a todos los que quieran una plaza o llamar a los que participaron en el concurso del 2019 para aplicarles la prueba.

“El MEP lo que va a poder hacer (para el curso lectivo 2022) es prorrogar nombramientos interinos. Mientras no hagan el examen de idoneidad, los interinos no pueden ser nombrados en una plaza”, explicó Hasbum.

El examen de idoneidad docente incluirá entre sus contenidos la comprobación para el uso de herramientas virtuales que resulten mejor para impartir los conocimientos en medio de situaciones como la que enfrenta el país actualmente, a causa de la pandemia.

Además, determinaría si los aspirantes poseen los conocimientos necesarios y las destrezas para transmitirlos a los estudiantes en el proceso de enseñanza.

Antes de esa reforma, para nombrar a un docente en propiedad en el MEP solo se hacía una revisión de sus atestados.

Proceso

Los puestos que se abren en el MEP, ya sea si se llenan con otros docentes que ya tienen propiedad o funcionarios interinos, solo pueden otorgarse a los aspirantes que tengan las mejores calificaciones de acuerdo a sus atestados (títulos, cursos etc). Para definir al mejor calificado, el Servicio Civil debe revisar manualmente uno por uno, a los 60.000 aspirantes. Para esa revisión solo se cuenta con unos 20 funcionarios.

El Servicio Civil duró año y medio para realizar esta labor de revisar los atestados de cada candidato desde que se abrió el concurso docente en 2019.

Luego, después de calificar a todos, el Servicio Civil envía al MEP la nómina con los candidatos para cada puesto, de la nota más alta a la más baja. Se envía por lotes con grupos de aspirantes, por medio de un archivo de Excel.

El MEP tiene diez días para contactar a los aspirantes y hacer el proceso de nombramiento, después de que el Servicio Civil le pasa cada lote.

La totalidad de lotes se pasará entre diciembre y enero del 2022 para el próximo curso lectivo.