—En todos los centros educativos tuvimos reportes de padres que quieren mantener a sus hijos a distancia, pero estos no han sido la mayoría, por lo menos no al día de hoy, pero esos datos todavía no los hemos terminado de monitorear, dependemos de sus decisiones de esta semana y la otra. Todavía estamos viendo como recolectar (los datos). Sin embargo, hemos previsto, a partir del censo inicial que ya está abierto, y empieza a ser contestado a partir de la otra semana, tener una información fidedigna hacia finales de marzo.