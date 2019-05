"Dado que no existe evidencia de que se haya realizado una verificación de la dirección del solicitante, y que en el 53% de las solicitudes, el colegio de procedencia no se encuentra ubicado en la provincia de Puntarenas, no existe certeza de que realmente cumplan con los requisitos de ley para recibir el beneficio, puesto que se trata de personas que no son puntarenenses y que cursaron la secundaria en colegios fuera de la provincia de Puntarenas, que indican vivir en la provincia, sin que se haya constatado esta información por la Administración del Fondo”, explicó el ente contralor en su informe DFOE-SOC-IF-00001-2019.