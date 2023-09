Diputados reprochan falta de transparencia a ministra de Educación

La falta de información, las respuestas que no llegan y la poca accesibilidad a documentos del Ministerio de Educación Pública (MEP) fueron los reproches reiterados de diputados distintas fracciones a la jerarca de esta cartera, Anna Katharina Müller, durante la interpelación de tres horas realizada este martes en el plenario legislativo.

Uno de los encontronazos más fuertes lo tuvo con la diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro, a quien varias veces le dijo que la información que manejaba para cuestionarla era errónea. La insistencia de Müller en ese sentido molestó a la legisladora.

“Aquí mismo, usted ha dicho que no hay nada más grave que cuestionar y debo decirle que no. Hay que aprender a cuestionar y a pensar y usted lo que hace es ocultar información, no ha habido ministerio más opaco en este gobierno”, aseveró Alfaro.

Fundación Omar Dengo

Su compañero de bancada, Ariel Robles, aprovechó para pedirle a Müller que conteste los cuestionamientos que le hacen sobre los diferentes temas.

“Solo en mi caso, en mi despacho, hemos tenido que ganar seis recursos de amparo para que la ministra conteste, si hacemos un ejercicio podría este ministerio estar rompiendo el récord de recursos de amparo”, expresó Robles.

La misma crítica la hizo el socialcristiano Alejandro Pacheco, quien se quedó esperando respuestas a preguntas sobre temas específicos como el rompimiento con la Fundación Omar Dengo, o Vanessa Castro, a quien nunca atendió.

“Llevo mucho tiempo desde que usted es ministra de pedirle una cita y hace un año fui a su oficina, me fui con mi jefe de despacho y lo que me dijeron era que si quería hablar con asesores, le dejé mi número de celular y usted a estas horas no me ha devuelto la llamada y es por eso que le llenamos de preguntas su oficina”, dijo Castro.

Así le dijo luego de que la jerarca se quejara de las muchas consultas de los congresistas, que “preguntan lo mismo”. Afirmó que dar esas respuestas ocupan el 40% del tiempo de su despacho.

Ante los reclamos de opacidad y falta de transparencia, la ministra respondió: “No estamos escondiendo nada, compartimos las cosas que deben ser compartidas y pido respeto para las cosas que yo tengo que conducir con mi equipo de trabajo”, afirmó.

Ella llegó acompañada de sus tres viceministros, así como de 33 funcionarios que ocuparon buena parte de la barra de público. También se hicieron presentes representaciones estudiantiles y sindicales.

La ministra fue cuestionada por los diputados durante este martes. Ella llegó acompañada por sus tres viceministros, uno de ellos es Melvin Chaves. (Jose Cordero)

¿Y la Ruta de la Educación?

Anna Katharina Müller fue convocada por los diputados, supuestamente para que respondiera en torno a los graves hallazgos del IX Informe del Estado de la Educación. Además, con la intención de que les diera a conocer el documento base de la denominada Ruta de la Educación, plan presentado en febrero.

Sin embargo, del Estado de la Educación en realidad se habló poco y el documento base no llegó. Por el contrario, reiteró que no hay un documento ni tampoco legislación que obligue a su existencia. Según dijo, ella tiene su plan operativo y la Ruta es un documento interno con su personal.

“Creo que esa Ruta, ese movimiento vivo, vamos ejecutando, vamos reportando y cuando uno levanta una piedra, encuentra cosas que tiene que cambiar, han sido muchas cosas en el Ministerio que no se han movido (a lo largo del tiempo)”, señaló.

Asimismo, la jerarca del MEP fustigó las constantes críticas que recibe por lo que solicitó que la dejen trabajar y a “hacer un cambio” antes de irse con su familia.

“Hay una cantidad de personas críticas que ahora salen a encontrar falencias hasta en la forma de vestir de la ministra.¿Y dónde estaban esas personas en los últimos años? (…) Criticar y cuestionar es muy fácil. Enfrentar todos los días 18 horas diarias de trabajo es otra historia”, insistió Müller.

Sobre la Ruta de la Educación

Más críticas que preguntas

Para la bancada liberacionista, el desempeño de Müller es “decepcionante”. Así se desprende de la participación de las legisladoras Rosaura Méndez, Dinorah Barquero y Kattia Rivera.

“Encender la luz es necesaria, pero encender la luz con planteamientos claros no con ideas en la cabeza, que no logramos concretar ni presentarla a los costarricenses. Ministra, ha reprobado (...) nos engañaron e hicieron trampa, queremos creerle las palabras pero realmente son muchas palabras de venta de humo. Quiero pedirle que no mintamos y que seamos francos”, expresó Méndez.

Por su parte, Barquero le pidió enseñar a los estudiantes de primaria y secundaria a tener valores pues insiste en que en el MEP se perdió la esencia.

“Es la búsqueda del diálogo, de la paz y de la congruencia y abandonar posiciones machistas, groseras y acosadoras. Yo creo ministra que uno de los primeros pasos que debe darse en el Ministerio, teniendo nosotros en Zapote una persona que reúne todas esas características, es enseñarle a los jóvenes cómo debe comportarse un caballero para ser un líder”, mencionó Barquero.

En la misma línea habló Rivera quien calificó como una falta de respeto para la ciudadanía las constantes mentiras que, en su criterio, dice Müller.

“No tenemos antecedentes de un ministro que como usted un día afirme una cosa y al día siguiente decir otra sin ningún sonrojo”, manifestó.

Pese a las tres horas de críticas, la ministra dijo que ella en realidad recibe “más valoraciones positivas que negativas” y que ya se “están logrando ver los cambios”. Advirtió que no está de acuerdo con la forma en cómo evalúan su trabajo.

Por eso, a los pedidos para que deje el cargo, la jerarca respondió que no se irá.

“Estoy tranquila, me voy a mantener firme, el único que me puede pedir la renuncia es el señor presidente. Vamos a seguir”, expresó durante los minutos que le cedió la fracción oficialista para que pudiera hablar, pues a lo largo de la sesión hubo más reclamos que preguntas para responder.

La interpelación que se inició a las 3:59 p. m. concluyó a las 7:11 p. m.