Delincuente roba artículos valorados en ¢2 millones de escuela en San Carlos

La comunidad estudiantil y administrativa de la escuela José Rodríguez Martínez, de Las Delicias de Aguas Zarcas de San Carlos, se percataron este lunes de que varios de sus bienes fueron robados.

Se trata de cinco pantallas de televisión y dinero en efectivo, los cuales, juntos, suman un valor estimado en ¢2 millones.

“La señora que trabaja en seguridad llegó a las 6 a. m., y encontró la bodega y varias aulas abiertas por lo que procede con el recorrido en toda la escuela y da la alerta de falta de la falta pantallas y dinero en efectivo y se comunica directamente con la directora.

El ladrón sustrajo varias pantallas de diferentes aulas a las que pudo entrar porque logró quitarles las ventanas para luego salir por la puerta principal. Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN.

“Cuando llego a la escuela, me encuentro al personal esperando para poder ingresar, la Policía nos indicó que es mejor no ingresar para no estropear la investigación que están realizando para dar con el sospechoso” dijo Mairene Salazar Víquez, integrante de la junta de educación, a La Nación.

Ante este panorama, algunos padres de familia, como es el caso de Gabriela Conejo, afirmó estar preocupada por esta situación porque las pantallas son usadas para fomentar la educación de los alumnos y significan una herramienta muy importante que utilizan los maestros para enseñar de una manera más creativa.

En unos de los videos de seguridad de la escuela se observa al presunto ladrón entrando al centro educativo, en otro se le ve caminando y yéndose del lugar con dos pantallas en sus manos.

Antisocial ingresó al centro educativo el domingo a las 2. a. m. por la parte de atrás y quitó varias ventanas de las aulas para entrar y sacar las pantallas. Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN.

Por otra parte, el pasado lunes 20 de febrero, 98 niños entre 0 y 13 años de Cen-Cinái, se quedaron sin alimentos y sin poder asistir a ese recinto ubicado en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez en Cartago, luego de que, en menos de una semana, se metieran a robar en tres ocasiones y los dejaran sin la comida y los breakers del centro educativo.

Según indicaron cocineras del lugar, llegaron a las 6:30 a. m. para preparar la comida de los pequeños pero se encontraron con la sorpresa de que no tenían electricidad para hacer los bocadillos de los 55 menores que asisten al servicio, ni para las clases de los 43 niños que acuden regularmente.

“Esto ocurrió durante tres días, dos de ellos seguidos, jueves 16, viernes 17 y lunes 20 de febrero. Desconocemos a qué hora pudo suceder esto porque los vecinos dicen que no escucharon nada”, subrayó Lucrecia Avendaño, jefa de la oficina local de los Cen-Cinái del cantón Central de Cartago, Llano Grande y Corralillo.

El monto estimado de lo sustraído no está claro, pero, entre los artículos destacan pantallas, leche, una batidora, un coffee maker, máquinas para cortar o partir alimentos, objetos de oficina y material educativo, entre otros.

En tres días los ladrones sustrajeron alimentos y varios artículos de valor del Cen-Cinái que dejaron a 98 niños entre 0 y 13 años sin comida y sin clases. (Foto suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN). (Foto suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

Ante la preocupación e incertidumbre de los padres de familia, Avendaño sostuvo una reunión con ellos y con la Asociación de Desarrollo de la comunidad para buscar soluciones en conjunto y trabajar por la seguridad ciudadana.