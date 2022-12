Carrera de dos años le permitió crear empresa que le deja millones al año

La familia de Sebastián Coto, egresado del Liceo de Escazú, no tenía los recursos para pagar en una universidad privada producción audiovisual u otra carrera a fin que le permitiera explotar su creatividad y su gusto por esta área.

Coto, quién actualmente tiene 28 años, tampoco se podía permitir estudiar en una universidad pública pues debía aportar recursos a su casa.

Decidió, entonces, hacer el examen de admisión para ingresar en el Centro de Tecnología y Artes Visuales (Cetav) del Parque La Libertad, en Desamparados, y estudió la carrera técnica Edición y Postproducción de Imagen y Sonido, en la cual duró un año y 10 meses.

“Faltando dos meses de graduarme, había compañías de publicidad y vídeos que ya querían contratarme”, relató Coto quien se graduó en 2016.

En el Cetav conoció a Marcel Masís y David Henry Vargas, quienes sacaron allí técnicos en otras áreas relacionadas con la producción audiovisual, y decidieron emprender con la compañía Nine, una empresa de producción creativa.

Solo el año anterior, realizaron 10 proyectos, que en total les dejaron ganancias por $110.000.

“Hemos hecho visuales para Mercedes Benz Fashion Week, videos musicales, publicidad y todo tipo tipos de proyectos. En poco más de tres años, hemos hecho 60 proyectos desde videos musicales, publicidad, trabajado con Debí Nova, con artistas extranjeros y disqueras multinacionales Sony, Warner Music”, dijo Coto.

Afirma que han sido premiados en festivales internacionales y les han hecho reportajes en la revista Rolling Stone.

Nine en una de sus producciones.

“De no haber sido por esta oportunidad de carrera técnica, no tendríamos otra forma de subsistir. Siempre sabía qué quería estudiar, pero no tenía las capacidades económicas para hacerlo, estudiar en la Universidad de Costa Rica significaba que no podía trabajar y ayudar en la casa, pero esta fue una gran oportunidad para nuestra vida”, explicó Coto.

Las carreras técnicas tienen una duración de cerca de dos años, y se enfocan en impartir un conocimiento específico de un área que le permite a la persona insertarse inmediatamente en el mercado laboral, con un salario de entrada muy competitivo.

Las empresas están sedientas de este tipo de profesionales, sin embargo, pese que la demanda es amplia, es baja la oferta de este tipo de profesionales , principalmente, en áreas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

En el Cetav le brindan a las personas jóvenes, la oportunidad de desarrollar competencias técnicas en áreas relacionadas a la tecnología y las artes visuales.

La población prioritaria son personas jóvenes de los cantones de Desamparados, La Unión y Curridabat.

Los interesados cuentan con la posibilidad de estudiar por medio de un subsidio a través del Programa Empleate del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.