Académica UCR: Costa Rica pareciera haber olvidado que la educación es fundamental para la movilidad social

La falta de acceso a una educación de calidad se convierte en un factor de exclusión y explica la alerta dada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según la cual el 25% de la población de 15 a 19 años en Costa Rica no está empleada, no asiste a la educación y no recibe formación.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌