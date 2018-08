“El Tribunal resuelve con lo que tengan en el expediente. Si la víctima no se presenta se desestima la causa y se declara sin lugar la gestión de despido. Como en un 60% de los casos, el Tribunal del Servicio Civil ratifica el despido, el resto no se ratifica porque la prueba no fue conservada por la víctima (el Tribunal le vuelve a pedir al afectado la prueba original) ya que el celular fue robado, por ejemplo, o porque la prueba desapareció. También ocurre que la víctima decide no presentarse a declarar porque, tal vez, ya no es alumna de esa persona en el centro”, contó la funcionaria.