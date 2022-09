Anotador de histórico gol en Brasil 2014 corrió con antorcha de Independencia en Guápiles

Michael Umaña corrió con antorcha de Independencia en Guápiles El exseleccionado nacional fue recibido entre cánticos y aplausos en la Escuela Central de Guápiles, Limón

El ex seleccionado nacional, Michael Umaña, anotador del histórico penal con el que Costa Rica clasificó a los cuartos de final del mundial de Brasil 2014, corrió con la antorcha de la independencia este jueves 14 de setiembre en Guápiles de Pococí, Limón.

Ante una multitud de personas y escoltado por una gran cantidad de niños y adolescentes, Umaña llegó a la Escuela Central de Guápiles que lo recibió entre cánticos y faroles.

Según explicaron vecinos guapileños, el jugador corrió desde la comunidad conocida como La Emilia, lugar donde se encontraba para participar en la plantación de árboles y de una dedicatoria especial en su nombre.

Tras el acto cívico protocolario, el exjugador de Saprissa y Alajuelense, entre otros clubes, se tomó fotografías con decenas de personas que se aproximaron.

“Estoy muy agradecido con la municipalidad y con la gente que me invitó, es inolvidable para mí, me siendo muy orgulloso de que me tomaran en cuenta para esta actividad, para correr con la antorcha y traerla hasta acá. Me siento muy feliz y lo disfruté la máximo.

“El recorrido fue muy lindo desde que empezamos, la forma en que me han tratado y la gente que fue al lado mío se portó muy bien. Disfrutamos mucho el trayecto y a la gente que nos acompañó en el recorrido. Esto son cosas que no tienen precio y son inolvidables”, declaró Umaña.