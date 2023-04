Tres futbolistas colombianos detenidos por extorsionar a ciudadana española

La Policía Metropolitana de Manizales, capital del departamento colombiano de Caldas, informó de que tres jugadores del club de fútbol Once Caldas fueron capturados la noche de este domingo por el delito de extorsión.

Según la información de las autoridades, los implicados fueron capturados en el momento en que supuestamente recibían la suma de 500 mil pesos (¢58.000) de una estudiante de medicina, que sería de nacionalidad española.

Conforme se lee en el reporte policial, los jugadores recibían el dinero a cambio de regresarle un celular, de la marca Apple, que le había sido hurtado a la mujer en días anteriores.

“El Gaula Caldas, en coordinación con la Fiscalía 2 local de Manizales, logran la captura en flagrancia de 3 personas de sexo masculino por el delito de extorsión, momentos en que recibían la suma $500.000 (¢58.500) por parte de una estudiante de medicina (nacionalidad española) a cambio de devolver un celular iPhone que se le había hurtado días antes”, se lee en el comunicado de las autoridades.

”Las 3 personas capturadas son jugadores profesionales del equipo de fútbol Once Caldas. Los victimarios amenazaban con vender el celular si la afectada no entregaba la suma de dinero exigida”, sigue el texto de la Policía.

A falta de confirmación de las autoridades, la radio La Cariñosa, de RCN, aseguró que los jugadores implicados son Guy Esteban García, Santiago Mera, Debinson Mateus.

En su cuenta oficial de Twitter, pasado el mediodía, el Once Caldas publicó un comunicado donde asegura que los jugadores pertenecen a las divisiones inferiores del club.

“El club es respetuoso de la ley y de los derechos de los juveniles como personas presuntamente incursas en un delito, motivo por el cual acataremos y estaremos atentos a las decisiones de la Administración de Justicia, con la que colaboraremos en lo que sea necesario.

“Es importante aclarar que las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que Once Caldas S. A. no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores o funcionarios realicen en su tiempo libre”, dice el pronunciamiento.

Al parecer, según el coronel Diego Fontal, comandante de la Policía Metropolitana de Mazinales, los señalados venían haciéndole exigencias de dinero de manera permanentemente a la supuesta víctima.

En estos momentos, fue legalizada la captura de los implicados, quienes quedan a disposición de la Fiscalía.

Guy Esteban García es un volante nacido en Tuluá, en el 2003. Hasta el momento, no ha podido hacer su debut en la profesional del equipo manizaleño. Sin embargo, es reconocido en la región como uno de los jugadores promesa en torneos departamentales.

Santiago Mera es delantero, nacido en Santander de Quilichao, en 2001. Desde su llegada en 2022 al equipo caldense, se ha desempeñado como extremo derecho. A pesar de un par de buenas actuaciones, no ha logrado ganarse la titularidad.

Debinson Mateus viene desempeñándose como tercer arquero del Once Caldas. Nació en Barbosa, en el año 2000.

