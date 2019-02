Ramos y los miembros del equipo periodístico de Univisión abandonaron durante la mañana el hotel donde estaban alojados para dirigirse al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía escoltados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) , indicó a The Associated Press Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas.