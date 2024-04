Nicolás Maduro propone reformar la Constitución para incluir la cadena perpetua contra los “vende patria” y los corruptos

Caracas. El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este sábado una reforma constitucional para incluir “ya” la pena de cadena perpetua contra los “vende patria” y los corruptos, para que “esa gente se pudra de por vida en la cárcel”, luego de haber expresado el “dolor” que le ocasionó la “traición” de exfuncionarios acusados de corrupción, entre ellos el exministro de Petróleo Tareck el Aissami.

“Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida de la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo”, afirmó el jefe de Estado, quien dijo haber reflexionado sobre esta idea “desde hace un año”.

El artículo 44 de la Constitución venezolana establece que “no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes” y que “las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años”.

Maduro, quien pidió “ser implacables” contra aquellos que “traicionen al pueblo y se corrompan”, afirmó que ha dirigido “personalmente” una investigación relacionada con una trama de corrupción, por la que han sido detenidas más de medio centenar de personas, según el Ministerio Público.

“¡Yo convoco al pueblo a este debate y convoco al pueblo a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua en nuestra Constitución y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel!”, clamó frente a una multitud en un acto político en Caracas.

El Mandatario aseguró que, en las últimas horas, “han aparecido nuevas pruebas” y “nuevos testimonios”, además de que “han sido capturados nuevos traidores y corruptos”.

Nicolás Maduro (HO/AFP)

El pasado martes, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la detención de El Aissami, del exministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y el empresario Samark López, acusados de “traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

De acuerdo con la investigación, los tres hombres llevaron a cabo una conspiración económica, “simultáneamente con la corrupción”, con el objetivo de implosionar la economía venezolana “a través de la destrucción de la moneda nacional y el alza astronómica” de la cotización no oficial del dólar en el país, donde la mayoría de los precios están fijados en la divisa estadounidense.

“Tengo que confesar, como ser humano que soy, el dolor que eso me ocasionó, pero la herida está curada. No hay dolor, lo que hay es arrechera (furia) e indignación, y yo lo que voy es para adelante, con mano de hierro, y no se equivoquen, ¡traidores bandidos!”, manifestó Maduro sin mencionar expresamente a El Aissami.

De esta manera, buscaban “producir el caos económico y financiero y la violencia social”, según explicó Saab el jueves. Estas recientes acciones contra la corrupción se llevan a cabo cuando el país está inmerso en un convulso ambiente electoral, de cara a las presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro buscará una segunda reelección.