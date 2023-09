Donald Trump asume la responsabilidad del intento de anular las elecciones del 2020

Donald Trump reveló que después de las elecciones del 2020 optó por tomar decisiones por su propia cuenta, incluso cuando personas cercanas le brindaron consejos en medio de la efervescencia electoral.

Este domingo, varios medios de comunicación difundieron las declaraciones del expresidente estadounidense durante una entrevista en Meet the Press de NBC. Allí abordó uno de los casos legales que afronta, en el que se le acusa de intentar anular los resultados que dieron como ganador al ahora mandatario Joe Biden.

“Fue mi decisión, pero escuché a algunas personas”, afirmó Trump en la conversación.

En este caso legal, Trump es acusado de querer revertir los resultados de los comicios, y el fiscal Jack Smith sostiene que el exgobernante sabía que sus afirmaciones eran falsas, pero decidió enfrentar los señalamientos y acusaciones que podrían llevarlo a juicio.

En medio de las numerosas acusaciones que afronta, Trump decidió abordar específicamente este caso.

“Estuve escuchando a diferentes personas, y cuando lo sumé todo, las elecciones estaban amañadas”, agregó.

Trump enfrenta varios casos legales, incluyendo acusaciones de "conspiración contra el Estado" por parte de las autoridades federales debido a su intento de mantenerse en el poder después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, así como demandas en Georgia por intentar anular los resultados de la votación en ese estado clave. (ALON SKUY/Getty Images via AFP)

Además, dijo: “¿Sabes a quién escucho? A mí mismo. Yo vi lo que pasó”, expresó el exmandatario quien busca llegar nuevamente a la Casa Blanca, pese al torbellino de acusaciones que afronta.

Durante la conversación, Trump hizo declaraciones controvertidas al mencionar a sus abogados, a quienes afirmó que escuchó pero en quienes no confiaba, por lo que optó por tomar sus propias decisiones sobre la situación.

“Los contratas, nunca has conocido a estas personas, recibes una recomendación, resultan ser RINOs (republicanos solo de nombre, en inglés), o resultan no ser tan buenos. En muchos casos, no los respeté”, declaró.

Entre los procesos legales en su contra, los más destacados son las acusaciones de “conspiración contra el Estado” por parte de las autoridades federales, debido a su intento de mantenerse en el poder a pesar de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, y las demandas en Georgia por su intento de anular el resultado de la votación en este estado clave.

Además, está siendo demandado por la justicia federal en relación con los Archivos de la Casa Blanca, una investigación sobre su manejo negligente de documentos confidenciales.

Donald Trump enfrentará cuatro procesos judiciales en su intento por llegar a la Casa Blanca

Declaraciones incendiarias Copiado!

Donald Trump es conocido por sus controvertidas declaraciones, que incluso lo llevaron a la solicitud de ser silenciado en medio del proceso de acusaciones.

El fiscal especial Jack Smith solicitó el pasado viernes a un juez de Estados Unidos que emita una orden de silencio dirigida al expresidente. Argumentó que la retórica incendiaria de Trump amenaza con socavar su juicio por intentar alterar las elecciones de 2020.

Smith manifestó al tribunal federal de Washington que los repetidos ataques de Trump hacia funcionarios del Departamento de Justicia, los residentes de la capital estadounidense y la jueza del caso, Tanya Chutkan, podrían perjudicar al jurado, el cual proviene de la comunidad local.

Las declaraciones de Trump “pueden tener un impacto sustancial en la imparcialidad del jurado y, al mismo tiempo, influir en el testimonio de los testigos”, según el escrito judicial presentado por Smith.

El fiscal solicitó al juez que prohíba a Trump hacer declaraciones despectivas, incendiarias o intimidatorias sobre cualquier persona involucrada o potencialmente relacionada con el caso, así como cualquier comentario sobre posibles testigos.