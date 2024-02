Cuatro magistrados suplentes se desligan de decisiones del TSE de El Salvador en medio de escrutinio final

San Salvador. Cuatro magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en El Salvador enviaron una carta al organismo colegiado, desvinculándose de las decisiones tomadas por los magistrados propietarios durante el escrutinio final de las elecciones de la Asamblea Legislativa.

El medio salvadoreño La Prensa Gráfica obtuvo copias de cuatro cartas firmadas por distintos grupos de magistrados suplentes desde el día después de las elecciones, el 5 de febrero, hasta este domingo 11 de febrero.

En la última carta recibida por el organismo colegiado, cuatro magistrados suplentes advierten que ya no aceptarán decisiones y anuncios del TSE que no se emitan “de forma legal y correcta” por el pleno.

“Manifestamos claramente que ya no estamos en la posición de aceptar decisiones y actuaciones que no hayan sido emanadas de forma legal y correcta del pleno, así como declaraciones y compromisos que no hayan sido legalmente tomados y mucho menos tomados unilateralmente”, indicaron los magistrados.

Además, en esta misiva, los magistrados suplentes solicitan una “reunión urgente” para que el organismo tome decisiones “pertinentes y necesarias” en torno al conteo papeleta por papeleta.

La carta lleva la firma de los magistrados suplentes René Molina Osorio, Carmen Veraliz Velásquez, María Blanca Paz Montalvo y Sonia Liévano de Lemus.

La Prensa Gráfica consultó al magistrado suplente Marlon Harold Cornejo sobre esta carta, pero únicamente respondió que “en ningún momento he firmado algún documento en el que exprese que se toman decisiones no acordes a la ley por parte de los señores magistrados propietarios”.

“Reitero mi confianza en que el proceso de escrutinio definitivo está siendo transparente, se está respetando y garantizando la voluntad del pueblo expresado en las urnas”, recalcó.

¿Qué opinan los magistrados propietarios?

Al ser interrogado por los medios, el magistrado Guillermo Wellman expresó no haber leído aún las cartas de los magistrados suplentes, solo conoce su contenido por lo que le han referido.

“No sé nada, pero yo personalmente no tengo nada que decir al respecto. Voy a leer la nota y creo sinceramente que no estamos para que estas sean las noticias principales del día”, declaró a los medios.

Asimismo, Wellman mencionó que según lo que le comentaron sobre los magistrados suplentes, “están inconformes” con las decisiones tomadas dentro del organismo colegiado, a lo cual manifestó que él también se encuentra inconforme.

“Que están inconformes, que se desligan, yo no sé qué dicen realmente, pero si yo también he estado inconforme, desde 2021 estoy inconforme, pero ¿qué vamos a hacer, pues?”, concluyó.

Aunque a Wellman no le parece irrelevante la decisión de los magistrados suplentes, sí le parece inapropiado “tomar esas actitudes a estas alturas del partido, cuando ellos ya saben que se retiren o no, tienen responsabilidad”.

Por su parte, el magistrado Noel Orellana lamentó la situación y manifestó que la responsabilidad de las decisiones del TSE es de todos los magistrados, incluyendo propietarios y suplentes.

“Lamento realmente esa situación, cuando perfectamente dentro del organismo colegiado todos los magistrados tenemos el derecho de proponer cualquier punto que cada uno puede presentar al gremio”, expresó.

Agregó que los magistrados suplentes son los “más indicados” para dar declaraciones que expliquen “qué es lo que pasó” dentro de las decisiones del TSE.

Asimismo, espera que los magistrados suplentes no señalen a los propietarios como los responsables de los incidentes que ocurrieron durante las elecciones.

“Ya solo falta que los magistrados suplentes nos ataquen a nosotros para decir que nosotros somos los malos de toda esta película y cada uno debe asumir su responsabilidad”, expresó.

Fuentes internas de la institución informaron a este medio que los magistrados propietarios del TSE, Dora Esmeralda Martínez, Noel Orellana, Guillermo Wellman, Rubén Meléndez y Julio Olivo, conformaron una “Comisión Coordinadora de Elecciones 2024″ en la que tomaron “todas las decisiones” referentes a la elección, sin convocar al resto de magistrados.

“Ningún suplente lo va a decir así; pero las decisiones que se tomaron aquí en el TSE fueron excluyendo de forma sistemática al resto de magistrados, que también fueron electos el 31 de julio de 2019″, afirmó un empleado del TSE, en condición de anonimato.

Las elecciones presidenciales y legislativas fueron el pasado 4 de febrero. Desde entonces, han pasado nueve días y el Tribunal Supremo Electoral sigue sin brindar datos de los resultados. (YURI CORTEZ/AFP)

Las advertencias de los magistrados suplentes

La carta enviada el domingo 11 de febrero es solo una de las cuatro que se remitieron al TSE esta semana, después del fallo del sistema de transmisión de resultados y las irregularidades documentadas en todo el proceso electoral.

La primera, del 5 de febrero, está firmada por los cinco magistrados suplentes, y llega un día después de que miles de miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) denunciaran la caída del sistema, la duplicidad de votos para el partido oficialista, la caída del servicio de internet, paquetes tecnológicos incompletos y la falta de papel foliado para la impresión de actas.

En esta misiva, los magistrados sugieren que desde el 26 de enero, tras una reunión con los encargados de programas del Plan General de Elecciones, el TSE tenía conocimiento de las dificultades para realizar un trabajo “de forma oportuna y expedita”.

Puntualmente, señalan la falta de personal temporal para las diferentes programas que conforman el Plagel; el incumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo del personal contratado; la falta de compromiso de personal con el proceso electoral; y una crisis en la conformación de miembros de juntas receptoras de votos, contratación de Jefes de Soporte de Centros de Votación y Auxiliares de Soporte de Centros de Votación.

“En nuestra calidad de magistrados suplentes, no fuimos advertidos de las problemáticas antes expuestas y su consecuente erogación de fondos; asimismo, tampoco se nos facilitó informes que nos permitieran dimensionar la situación, desconociendo además los acuerdos tomados por la Comisión Coordinadora de Elecciones, conformada únicamente por los cinco Magistrados Propietarios”, afirman.

Dicha comisión, según indica la carta, encomendó a los suplentes “supervisar y tratar de superar los obstáculos detectados”, pero “consideramos que nos encontrábamos fuera de tiempo para solventarlos, ya que estábamos ante una crisis irremediable”, respondieron los magistrados.

Escrutinio definitivo en riesgo

Este domingo se dio inicio al escrutinio definitivo de votos de la Asamblea Legislativa, en el cual se deben abrir al menos 8.562 paquetes electorales de todo el país. La jornada de ayer comenzó con las cajas de los departamentos de Cabañas y San Vicente.

Sin embargo, partidos de oposición han señalado diversas irregularidades durante este proceso, entre las que destacan la falta de acreditación a vigilantes opositores, insuficiencia de personal para el conteo en mesas, y la presencia abrumadora de militantes de Nuevas Ideas en cada mesa, ejerciendo presión sobre los miembros para validar votos a favor de su partido.

Anoche, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) decidió retirarse del escrutinio definitivo, una acción confirmada por el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), Carlos García Saade.