Colombia: Audios filtrados marcan nueva crisis que envuelve al gobierno de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el pasado viernes la salida del gobierno de Laura Sarabia, su mano derecha, y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Ambos eran considerados personas cercanas al mandatario, sin embargo se vieron en medio de luchas legales, conspiración y chantaje.

La última gran polémica tras la filtración de audios que involucran la campaña de Petro y su gestión actual pues la Revista Semana publicó unas grabaciones de Benedetti en las que se le escucha enfadado y amenaza a la antigua jefa de gabinete, Laura Sarabia, de revelar supuestas financiaciones ilegales a la campaña de Petro por unos $3,5 millones y asegura que de hacerlo se irían todos a la cárcel.

“Laura (...) Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos (...) Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”, dice el exdiplomático en los audios.

¿Qué desencadenó el escándalo? Copiado!

Sucedió después de que se diera a conocer el robo de un maletín con miles de dólares de la residencia de Sarabia. Como resultado, la niñera de Sarabia fue sometida a un interrogatorio con polígrafo en la sede presidencial.

Posteriormente, se interceptaron sus conversaciones telefónicas basándose en un informe falso de la policía que la vinculaba con narcotraficantes del Clan del Golfo, según lo declarado por la Fiscalía.

Benedetti, un poderoso político que apoyó en campaña a Petro, le presentó al mandatario a Laura Sarabia. Entonces, quien hasta hoy era embajador en Venezuela se sumó como protagonista de la historia en un giro insospechado que deja más preguntas que respuestas para la opinión pública.

Los exfuncionarios compartían la misma niñera y se acusan el uno al otro de chantaje, trampas y conspiración.

Aunque Armando Benedetti dijo que los audios revelados por la revista Semana fueron manipulados. 'Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte', dijo el exembajador. (YURI CORTEZ/AFP)

Punta del iceberg: Audios de Benedetti Copiado!

La polémica explotó en el gobierno de Gustavo Petro la noche de este domingo, tras la revelación de los audios donde el exembajador en Venezuela le hace a la exjefe de Gabinete del gobierno Petro una serie de graves reclamos, entre ellos el trato que recibió por parte de ella y Presidente, así como el origen de los fondos para la campaña presidencial del 2022.

Aunque Benedetti dijo que los audios revelados por la revista Semana fueron manipulados. “Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte”, dijo el exembajador.

Por su parte, el presidente Petro se sacudió de las acusaciones y dijo que “nadie del gabinete del gobierno ha ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.

¿Qué revelan los audios? Copiado!

Una de las principales controversias en los audios de Armando Benedetti tiene que ver con los dineros que entraron a la campaña de Gustavo Petro: “Hice 100 reuniones, di 15.000 millones de pesos. Si no es por mí, no ganan”, aseguró el exembajador en Venezuela.

Sobre esos recursos, más adelante, Benedetti añadió: “¿O qué quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”.

Por ello, el presidente Petro negó recibir ese dinero. “Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno es mejor que se separen de él”, publicó el mandatario.

Por otro lado Benedetti fue indagado por la revista Semana sobre quién puso el dinero en la costa Caribe para la campaña presidencial de Petro, a lo que el exembajador contestó: “No lo puedo decir”. Añadió que va a aclarar qué fue lo que pasó.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás (hijo del presidente). Yo siempre he tenido indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, dijo Benedetti.

También respondió que se trataba de “gente con una plata” y le preguntaron si eran narcos, pero dijo que no sabía.

Y le insistieron si eran narcos o no, a lo que manifestó: “No eran emprendedores…”

El exembajador en Venezuela añadió que “nunca recogió plata”, pero admitió que “buscaba gente que la donara”. “Nunca en la vida he recibido plata de una campaña, porque el que la da cree que te vas a quedar con un pedazo y el que la recibe cree que te vas a quedar con un pedazo…”.

¿Qué sucede con Nicolás Petro? Copiado!

El presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía que abriera una investigación en contra de su hijo, Nicolás Petro Burgos, luego de que la expareja del joven político expusiera serias denuncias por el presunto ingreso irregular de dinero que habría sido usado en la campaña presidencial.

El joven político, diputado del Atlántico, es señalado en unas conversaciones que darían cuenta del presunto ingreso irregular de 600 millones de pesos que habrían sido usados en la campaña de su papá.

Nicolás presentó una recusación para que no fuera el fiscal Francisco Barbosa quien siguiera la investigación; no obstante, el funcionario negó la recusación y dijo que era improcedente porque “las causales de recusación son taxativas y se predican del servidor a cargo del proceso. En este caso, el Fiscal General de la Nación no es el fiscal a cargo de la indagación que cursa contra el señor Petro Burgos”.

Caso Alfonso Prada Copiado!

El exministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció que denunció ante la Fiscalía “las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones”.

Esto porque en los audios se escucha la acusación de Benedetti a Prada sobre supuestamente “robarse” el Ministerio del Interior con su esposa.