¿Quién es Tanner Cook, youtuber baleado en Estados Unidos por hacer una broma pesada?

Virginia. Recientemente se viralizó la noticia de un joven influencer llamado, Tanner Cook, que fue baleado en un centro comercial de Estados Unidos por haberle jugado una broma a un sujeto que portaba un arma.

En su canal de YouTube llamado Classified Goons tiene un total de 46.300 seguidores y su contenido se basa en hacer bromas pesadas a personas que pasan por las calles, o también a empleados de negocios, con el objetivo de hacerlos enojar.

Sorprendentemente, recientemente actualizó su contenido en su canal de Youtube con un video titulado: Asking Strangers to Watch Their Tone Prank!; pero en este no se observa que le disparen.

LEA MÁS: Familia mexicana se disfraza para ver película de Mario Bros y arrasa en redes sociales

Le disparan mientras hacía broma Copiado!

Medios locales reportaron que el joven de 21 años se encontraba en el centro comercial Dulles Town Center, ubicado en Sterling, Virginia. Tanner, como de costumbre, pensaba subir contenido a su canal de YouTube, sin embargo, el sujeto a quien le hacía la broma portaba un arma y le disparó en el estómago.

Según información del medio Wusa90, la bala le atravesó el estómago y el hígado. De acuerdo con el mismo medio, Tanner les dijo en una entrevista que el incidente no le impedirá continuar grabando contenido para su canal.

Por otra parte, el medio NBC News, publicó que el padre del joven denunció que su familia ha recibido mensajes de acoso luego del incidente. Según el artículo, Jeramy Cook, padre del creador de contenido, dijo que tanto él como su familia han recibido mensajes diciéndoles que ojalá su hijo hubiera muerto, incluso comentó sentirse amenazado.

De igual forma, indican que de acuerdo con la versión de la detective Katie Mitchell de la Oficina del Sheriff del condado de Loudoun, el agresor identificado como Alan Colie, le pidió varias veces a Tanner que se alejara; pero este no lo hizo, lo que provocó la molestia de Colie.

El joven de 21 años recibió el disparo mientras hacía una broma en el centro comercial Dulles Town Center, en Sterling, Virginia. Fotografía: (Fotos: Captura tomada de YouTube @Classified Goons y Twitter @Phil_Lewis_)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.