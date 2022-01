‘No les digo adiós, sino hasta luego’: colombiano Víctor Escobar recibió la eutanasia

Cali. Finalmente Víctor Escobar pudo cumplir su voluntad. La noche de este viernes 7 de enero, el hombre de 60 años que padecía múltiples enfermedades incurables falleció en una Institución Prestadora de Salud (IPS) de la ciudad de Cali tras recibir la eutanasia, luego de enviar un emotivo mensaje de despedida.

Lo hizo a través de un video para medios de comunicación con los que inicialmente iba a tener una rueda de prensa, pero que después canceló para pasar más tiempo con su familia y prepararse para el procedimiento. En compañía de su abogado y esposa, Escobar agradeció a las personas que lo apoyaron para lograr su voluntad.

“Agradezco a los que han estado pendientes de mi caso, pendientes de mi abogado Luis, les damos los más sinceros agradecimientos. Ellos fueron parte de esta lucha, de esta lucha que con Luis Giraldo a la cabeza se logró el objetivo, que a pacientes como yo, no terminales, sino pacientes degenerativos llegáramos a ganar esta batalla, una batalla que abre las puertas para los pacientes que vienen atrás de mí y que en estos momentos desean una muerte digna”, expresó a través de un video Escobar.

”Gracias a todos los colombianos que de una u otra forma nos brindaron el apoyo, esa confianza de seguir adelante con nuestra lucha. Bendiciones y abrazos en general. Los quiero a todos muchísimo. Y no les digo adiós, sino un hasta luego. La vida no es comprada, poco a poco nos va llegando el turno a cada uno. No les digo adiós, sino un hasta luego. Poco a poco nos iremos encontrando donde Dios nos tenga. Abrazos y bendiciones para todos (...) Los quiero y los amo con toda mi alma”, reflexionó Escobar.

Su abogado, Luis Giraldo, le leyó unas palabras a su cliente, a quien dijo estimar como al abuelo que despedió años antes. Giraldo contó que la decisión de Víctor Escobar confrontó mucho su parte humana.

“No todos estamos de acuerdo con lo que se debe hacer pero todos debemos respetar las decisiones de cada uno”, dijo el abogado.

En el texto que leyó, Giraldo destacó que Víctor ahora será “un referente para aquellos que buscan la libertad de decirle al dolor ya no más”.

“Me enseñaste que los derechos deben ser respetados, tu derecho hoy lo hiciste respetar. Esta tu batalla, la ganamos tu familia, Diana (su pareja), los medios de comunicación, los jueces y yo”, agregó.

Giraldo también criticó el papel que cumplieron los gobiernos local, departamental y nacional, los cuales, en su criterio, quedaron en deuda con Escobar.

“Al final no terminé siendo tu abogado, terminé siendo un hijo alcahueta contigo”, dijo Giraldo, ante las lágrimas del paciente.

El nombre de la clínica en la que falleció Víctor Escobar se mantiene en reserva.

Víctor Escobar Víctor Escobar pasó sus últimas horas junto a su pareja, Diana Nieto, y el resto de su familia. Falleció la noche de este viernes. (El Tiempo/Colombia/GDA)

Padecimientos desde los 24 años

En juventud, Escobar fue conductor de carros de carga y viajaba por carreteras colombianas. Tenía 24 años de edad cuando se le rodó el carro a un compañero y él quedó aplastado contra su propia tractomula, a cuyo lado estaba parado. Pasó por múltiples tratamientos y tres cirugías de columna.

Después de un largo tratamiento se recuperó y pasó a otro espacio de trabajo en un laboratorio y cree que la presencia de asbesto lo afectó. En octubre del 2007 sufrió el primer accidente cerebrovascular, que se produce cuando un coágulo o masa grasa obstruye el suministro de sangre hacia el cerebro. En enero del 2008 tuvo otro.

Sufrió, entonces, una hemiparesia derecha (condición neurológica que dificulta el movimiento de una mitad del cuerpo). También resultó con el agrandamiento del lado derecho del corazón. Perdió memoria y debió acudir a terapias de reconocimiento para aprender a moverse e, incluso, a comer.

Luego le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), que lo ha llevado a episodios de sangrado. En el 2015 entró al quirófano por una nueva cirugía de columna. A ello se sumaron la diabetes y la hipertensión. Luchó años por recuperarse, pero nunca encontró un proceso adecuado para vivir con dignidad.