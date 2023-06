Momentos de pánico a bordo: crucero Royal Caribbean azotado por una tormenta inesperada

El viernes 23 de junio los pasajeros del crucero Royal Caribbean vivieron momentos de pánico al ser golpeados por una fuerte ráfaga de viento cuando estaban a bordo de la embarcación. De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, la ráfaga desató el terror de las personas y causó algunos daños.

Según el medio Ok Diario, la nave sufrió el temporal en el Puerto de Cañaveral en Florida, desde donde tenía que partir hacia Las Bahamas.

Sillas, mesas, gorros y sombrillas empezaron a volar por todo lado. Según las imágenes del video, las personas caminaban en cuclillas y se sostenían de los barandales para no salir volando.

De acuerdo con Fox 35 News, la tripulación que estaba en la piscina fue las más afectada por las cosas que caían peligrosamente de los pisos superiores.

Los niños eran resguardados por sus padres. Incluso en algún momento una de las sillas cayó sobre un coche; por fortuna, la madre tenía en brazos al bebé.

Royal Caribbean se pronunció

Aunque el hecho no fue culpa del famoso crucero, la empresa se pronunció al respecto. “La ráfaga repentina de fuertes vientos duró un breve periodo y no provocó heridos graves entre nuestros clientes o la tripulación”, dijo la empresa a Fox 35 News. Y agregó: “El Independence of the Seas continuó su viaje, llegando a las Bahamas, según lo programado”.

Afortunadamente, el trago amargo que vivieron los pasajeros solo se trató de unos minutos que, sí, fueron terribles, pero que no dejó muertos ni heridos de gravedad.

