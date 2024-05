Matrimonios infantiles en Estados Unidos: el drama oculto que afecta a las menores de edad

A los 15 años, Tara Tasneem fue presentada sin previo aviso al hombre de 28 años con quien se casaría esa misma noche. Corría el año 1996. La joven estadounidense residía en Colorado con su madre y su hermano. En su primer año de secundaria empezó a salir con un compañero de escuela de su misma edad, en un típico noviazgo adolescente. Sin embargo, todo cambió cuando su madre se enteró de la relación y alertó al padre de Tara, un devoto miembro de un círculo religioso en las afueras de San Francisco, Estados Unidos.

“Ese verano, mi papá le pidió a mi mamá que me mandara a California a visitarlo. Apenas bajé del avión me sentó y me dijo: ‘No tienés permitido tener novio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas, vas a ir al infierno por lo que estás haciendo’, así me comunicó que tendría que casarme”, relató Tasneem, ahora de 43 años, al medio argentino La Nación, vía telefónica.

Horas después de conocer a su futuro esposo, un hombre que formaba parte del grupo religioso de su padre, la boda se celebró. Esa misma noche pasó a vivir con él. Seis meses después de la ceremonia religiosa, se casaron legalmente con autorización de su padre y a espaldas de su madre, cuando Tasneem tenía 16 años y esperaba a su primer hijo.

“Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Los jueces simplemente firmaron mi certificado de matrimonio y me condenaron a estar con alguien que era abusivo. Si hubiera intentado escapar de mi casa, habría sido arrestada y luego devuelta a mi abusador, porque bajo la ley era menor y no tenía los derechos de una adulta. No pude terminar la escuela, no sabía manejar, no tenía libertad económica. Era imposible salir de ahí”, relató Tasneem, quien finalmente pudo divorciarse ocho años más tarde.

La experiencia de Tasneem no es una excepción y se repite en numerosos hogares de Estados Unidos. Cerca de 300.000 menores de 18 años se casaron legalmente en el país entre 2000 y 2018, según el informe más exhaustivo sobre el tema, dirigido por la organización Unchained At Last. Las edades varían: en la mayoría de los casos, entre 16 y 17 años, pero también se registraron matrimonios con niños y niñas de 10 años. Aunque es una amenaza para la infancia en general, el 86% de estos matrimonios involucran a niñas.

Definido como cualquier unión formal o informal entre dos personas en la que uno o ambos cónyuges son menores de 18 años, el matrimonio infantil es considerado por convenciones y organismos internacionales como una violación de los derechos humanos a nivel mundial. Aunque la tendencia global está en descenso, cada año al menos 15 millones de niñas se casan antes de llegar a la edad adulta, es decir, 28 niñas por minuto, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Unicef advierte sobre los impactos nocivos del matrimonio infantil para los menores, entre ellos un aumento de la mortalidad infantil, especialmente si las menores quedan embarazadas, una sentencia a la violencia conyugal y a la violación, la privación de la infancia y de las libertades educativas y económicas, la pobreza intergeneracional y la vulnerabilidad a enfermedades de transmisión sexual. Además, puede ser una vía para la esclavitud y la servidumbre. Estas consecuencias pueden perpetuarse incluso durante la vida adulta.

Estados Unidos es uno de los 193 países comprometidos con erradicar el matrimonio infantil para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, la gran mayoría de los estados mantienen leyes que habilitan el matrimonio infantil. Hasta hace apenas siete años, el matrimonio infantil era legal en todo Estados Unidos.

Debido al sistema federal que rige en Estados Unidos, la decisión de modificar la ley existente depende de la voluntad de cada estado. Actualmente, solo 12 de los 50 estados prohíben el matrimonio infantil.

Los expertos advierten sobre las lagunas legales existentes y plantean que el matrimonio infantil en Estados Unidos encubre lo que de otro modo sería considerado abuso sexual infantil, un crimen reglamentado en todos los estados y en la Ley Federal. Según el registro de Unchained At Last, unos 60.000 matrimonios desde el año 2000 deberían haberse considerado un delito sexual. Paradójicamente, a los menores de edad no se les permite iniciar un procedimiento legal, ya sea solicitar protección o pedir un divorcio, a menos que sea bajo la tutela de un padre o tutor.

En estados donde se requiere la autorización de solo uno de los padres o de un juez para casarse, los procedimientos suelen ser flexibles y no se enfocan en la protección del menor, según los especialistas consultados.

Matrimonio infantil en Costa Rica

En Costa Rica hace una década, un hombre adulto podía acudir ante un sacerdote o notario para casarse con una menor de edad, sin importar si la diferencia de edad entre ellos. De hecho, cada año se registraban cientos de uniones de este tipo. Entre 2007 y 2014, casi 14.000 menores contrajeron matrimonio con hombres mayores de edad.

En 2021, por primera vez, no se registró en el Registro Civil ni un solo matrimonio que involucrara a un adolescente menor de 18 años. Estos enlaces fueron prohibidos en Costa Rica el 13 de enero de 2017, con la entrada en vigor de la ley de relaciones impropias. Antes de esa legislación, se permitía que adolescentes de 15 años en adelante contrajeran nupcias con el consentimiento de sus padres.

