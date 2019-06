Por las bocinas que hay al rededor del templo se llama a no entorpecer el trabajo de los reporteros que husmean por la zona, pero se recuerda que tienen derecho a no contestar nada: “algunos de ellos son muy inquisitivos buscando una respuesta, pero tienes derecho a no contestar nada, a decir que no sabes, que lo que escucharon es la información oficial y puedes incluso acompañarlos al ministerio de comunicación para que los atiendan”.