Joven se gradúa montado a caballo en Colombia

Bogotá. Imer Baldovino Queveda y su caballo Tormento ingresaron imponentes a la Institución Educativa San José de Majagual, en Sucre, Colombia, en la subregión de La Mojana y en medio de la sorpresa y admiración de todos se aproximó a la mesa principal para recibir su título de bachiller.

Junto a él también se “graduó” Tormento, su fiel amigo por más de un año y medio atravesando caminos llenos de barro y agua producto de las afectaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Cauca, ante el inclemente invierno que se vivió en la región.

Tenía que recorrer una hora en su caballo desde la vereda El Ciego, un caserío conformado por fincas en jurisdicción de Majagual, hasta el colegio donde estudió. En una de esas pequeñas fincas vive con su madre y sus abuelos, rodeado de la naturaleza, pero también de las necesidades propias de una región abandonada por las autoridades.

La región de La Mojana padeció por más de un año y medio las repercusiones de las lluvias y el crecimiento del río Cauca que rompió en el sector conocido como Cara de gato. Las aguas llegaron hasta las zonas rurales de Majagual, en Sucre, y Guaranda, en La Mojana sucreña, además del sur de Bolívar y parte de Córdoba.

Las vías de penetración se “perdieron”, los pueblos padecieron bajo las aguas, los cultivos de arroz se “ahogaron” y un gran número de animales también perecieron. “Muchos colegios tuvieron que cerrar, los alumnos dejaron de ir a clases en las Instituciones que permanecieron abiertos y se llegó a una deserción escolar bastante alta en esta zona del Departamento”, dijo Arcesio Paredes, líder social de la región.

Según Paredes, entre las grandes afectaciones están las vías, lo que le impedía a los campesinos sacar sus productos y a los jóvenes llegar hasta sus colegios. Es aquí donde Imer Baldovino tomó la decisión de asistir a clases todos los días en el caballo que le prestaba Antonio Enrique Ordóñez, dueño de una finca cercana donde también trabajaba en los oficios de la vaquería.

“Desde las 7 a. m. comenzaban las clases y en ocasiones llegaba tarde, porque me tocaba recorrer una hora en el caballo, hasta la 1 p. m. que regresaba a la pequeña finca donde vivo”, comentó Imer, quien agregó que fueron tiempos muy difíciles, porque no era lo mismo desplazarse en una moto que a caballo.

“Llegaba una hora tarde, perdía clases y los profesores me regañaban. Si salía muy oscuro no desayunaba y mejor esperaba a que mi mamá me diera algo de comer”, recordó.

Imer Baldovino Queveda se graduó junto a su caballo Tormento, en la Institución Educativa San José de Majagual, en Sucre, Colombia. (El Tiempo de Colombia)

Desde que supo la fecha del grado, Baldovino no lo pensó dos veces y tomó la decisión de ir a la ceremonia en su caballo y así se lo hizo saber a su cuerpo de profesores y al rector del colegio, quienes le dieron su aprobación.

“Le dije a la profesora que quería ir en mi caballo porque es mi amigo fiel, me acompañó todos los días en esos recorridos con inundaciones y ahora tenía también el derecho de ir a mi graduación”.

“Eran pocas las personas que sabían, fue una gran sorpresa cuando vieron al caballo ingresar a la ceremonia”, explicó, en medio de la euforia de un joven de 17 años.

No fue nada fácil para Baldovino terminar sus estudios. Debía ayudar a su madre Viviana Baldovino, quien se gana la vida como estilista y aportar para los gastos de la casa. Es por eso que trabaja en una finca como vaquero, encerrando animales, ayudando en el ordeño y otros oficios propios.

“Cuando llegaba del colegio comenzaba a trabajar y tenía además que estudiar. No era fácil, pero logré salir adelante”, mencionó el joven, quien ahora pide al Gobierno que lo ayude para entrar a la universidad.

El ahora bachiller sueña con estudiar ingeniería agropecuaria; sin embargo, no se inscribió en ninguna universidad porque no tiene los recursos económicos. “Todo se puede con esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa, no hay excusa para estudiar, pero ahora le pido al Gobierno que me ayude porque no tengo dinero para iniciar una carrera profesional”, aseguró.

Imer Hafeth Baldovino Quevedo se convirtió en un gran ejemplo para los jóvenes de la subregión Mojana y San Jorge, en Sucre, dos regiones que padecieron con las inundaciones, donde sus habitantes en muchas ocasiones no tienen ni para comer, pero con todo el esfuerzo logran salir adelante.

