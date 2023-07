Exoficiales de Estados Unidos revelan avistamientos de fenómenos aéreos no identificados en audiencia del Congreso

Durante una reciente audiencia en el Congreso, exoficiales militares de Estados Unidos dieron a conocer avistamientos constantes de fenómenos aéreos no identificados (UAP). Según informó Bloomberg, uno de ellos afirmó que el gobierno de Estados Unidos mantiene en secreto los restos de una de estas naves. A pesar de estas afirmaciones, el Pentágono niega tener en su posesión cualquier objeto de este tipo.

Ryan Graves, antiguo piloto de F-18 de la Marina, declaró haber sido testigo de UAP realizando maniobras complejas y avanzadas. Según el aviador, estas apariciones eran tan habituales que se convirtieron en parte de los informes diarios. El exoficial instó al gobierno a revelar lo que sabe y a dejar de ocultar estos informes mediante una clasificación excesiva.

LEA MÁS: Gobierno de Estados Unidos examina más de 500 informes de ovnis

En medio de un creciente interés en el Congreso sobre los fenómenos aéreos no identificados y su posible amenaza a la seguridad, se está considerando una medida bipartidista. La propuesta legislativa, encabezada por el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, busca obligar al gobierno a divulgar los avistamientos reportados y la información recopilada sobre estos objetos.

Ryan Graves, antiguo piloto de F-18 de la Marina, declaró haber sido testigo de UAP realizando maniobras complejas y avanzadas. (Captura de pantalla: @MundoEConflicto)

La enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional busca desclasificar los registros gubernamentales en relación con los fenómenos aéreos no identificados.

Es importante destacar que el término UAP hace referencia a fenómenos aéreos no identificados y no necesariamente alude a la existencia de vida extraterrestre o alienígena. La Nasa utiliza esta denominación para discutir “observaciones en el cielo de algo que no puede identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos”.

David Grusch, exoficial de inteligencia de Estados Unidos, advirtió que el gobierno del país norteamericano está llevando a cabo un programa clandestino para evaluar los restos de los ovnis.

Según informó Bloomberg, Grusch alegó que estuvo informado sobre un programa de recuperación de accidentes de fenómenos aéreos no identificados y de ingeniería inversa en curso durante varias décadas.

Nancy Mace, representante de Carolina del Norte, cuestionó al exoficial sobre la recuperación de “elementos biológicos” de alguna nave estrellada. Grusch reiteró, tal y como lo había hecho en testimonios anteriores, que “los restos biológicos vinieron con algunas de estas recuperaciones”, asegurando que no eran “humanos”.

El exfuncionario estadounidense también abordó las represalias que, según su testimonio, sufrió por denunciar los fenómenos anómalos no identificados. Grusch denunció lo que llamó “terrorismo administrativo”, una herramienta utilizada para silenciar a los funcionarios gubernamentales que se preocupan por sus carreras y reputación.

Mientras tanto, el Pentágono mantiene su posición. Según Susan Gough, portavoz de la agencia estadounidense, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio (AARO), creada en 2022, no descubrió ninguna evidencia verificable que respalde las afirmaciones sobre programas existentes o pasados relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales no identificados.

A pesar de los testimonios de ex oficiales y las especulaciones, algunos expertos permanecen escépticos. Garrett Graff, autor que investigó extensamente el tema, sugiere que los objetos avistados son más probablemente tecnología militar avanzada de países como China, Rusia o Irán.

Kevin McCarthy, manifestó su escepticismo sobre las afirmaciones de un encubrimiento por parte del Pentágono. Afirmó que, si se hubiese encontrado un ovni, el Departamento de Defensa probablemente lo habría revelado. (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Hasta agosto de 2022, el Departamento de Defensa recopiló 510 informes de ovnis. De estos, 163 eran globos, 26 eran drones u otros dispositivos hechos por el hombre, y seis eran aves, basura o eventos climáticos. Los 171 restantes se clasifican como “no atribuidos” y requieren más investigación.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, manifestó su escepticismo sobre las afirmaciones de un encubrimiento por parte del Pentágono. Afirmó que, si se hubiese encontrado un ovni, el Departamento de Defensa probablemente lo habría revelado en busca de más financiación.

McCarthy expresó su deseo de ver los hechos e información disponible, y afirmó su apoyo para que los ciudadanos estadounidenses puedan estar al tanto de lo que el gobierno posee.

🔴 #AHORA | David Grusch, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex oficial de inteligencia, declara bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos recuperó restos biológicos no humanos de naves voladoras no identificadas. pic.twitter.com/b3gtRhRmeX — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 26, 2023

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.