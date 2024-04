Día Internacional del Beso: La historia de una expresión universal

Un beso puede expresar diversas intenciones: puede ser un saludo, una despedida o un consuelo; puede representar amor, romance o pasión. Se manifiesta de manera intensa, dulce, extraña o erótica.

Besar es un acto comunicativo universal inmerso en la cultura y una de las expresiones más íntimas para transmitir confianza y deseo. Por ello, este acto simbólico de unir dos bocas en un profundo sentimiento tiene un día internacional dedicado a rendirle homenaje, siendo el 13 de abril la fecha establecida para esta celebración.

¿Por qué se celebra el 13 de abril?

Se escogió este día para conmemorar el beso más largo de la historia, protagonizado por una pareja en Tailandia. En 2013, participaron en la competencia anual organizada por Ripley’s Believe It or Not¡ en Pattaya, donde lograron un beso de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, según lo afirma el sitio oficial de Guinness World Records.

Como premio, recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes, el título y el reconocimiento por parte del libro de los récords mundiales.

La historia del beso

Hay diversas teorías que explican el impulso de expresar múltiples emociones a través de un beso.

Una de las más conocidas relaciona este acto con la succión en la lactancia, siendo el primer contacto de los labios con una piel ajena. También se asocia esta costumbre a la tendencia de las comunidades primitivas a oler y alimentar a los bebés de boca a boca.

Aunque existen varios registros históricos de besos, el más antiguo data del año 2500 a.C en los templos de Khajuraho, en India. En el oriente, se redactó el Kamasutra, un libro sagrado que abordó lo divino en la naturaleza de los actos sexuales, incluido el beso.

Besar no solo es un gesto romántico, sino que también tiene beneficios para la salud, como aliviar la presión arterial, dolores de cabeza y cólicos menstruales, y mejorar la autoestima. Photo by Pablo Heimplatz on Unsplash

Muchos historiadores aseguran que el beso fue incorporado en las prácticas sexuales en la India y llegó a Europa debido a las constantes invasiones de Alejandro Magno. Este gesto fue representado en libros emblemáticos de la cultura occidental como la Odisea, donde se refiere al acto como un símbolo de amor.

Uno de los besos históricos más famosos se registró en la Biblia como un acto de traición de Judas Iscariote a Jesús.

Los besos traen múltiples beneficios para la salud, aliviando males relacionados con la presión arterial, dolores de cabeza y cólicos menstruales. Además, ayudan a quemar calorías y mejoran la autoestima, liberando dopamina y oxitocina, hormonas responsables de la felicidad y el orgasmo.

Según Andréa Demirjian, autora del libro Besos: Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de uno de los placeres más dulces de la vida, besar es íntimo y llega al centro del corazón y el espíritu, siendo una forma preciosa de expresar y recibir amor y afecto.

Los besos más emblemáticos del cine

Tras comprender todo lo que un beso expresa, era de esperarse que en obras literarias y cinematográficas se representara de la forma más apasionada este símbolo de amor.

‘Ghost’

Patrick Swayze, ícono de los años 80 en sus roles románticos y rebeldes, es recordado por interpretar uno de los besos más románticos del cine junto a Demi Moore. Este momento nostálgico se dio después de lograr lo inesperado: darle un toque erótico a una escena de alfarería.

‘Mi primer beso’

El primer beso siempre perdura en los recuerdos, especialmente cuando es tan dulce, inocente y encantador como el de Macaulay Culkin y Anna Chlumsky en la película de 1991.

‘Secreto en la montaña’

Una de las historias más populares en la comunidad LGBT tiene uno de los besos prohibidos y más apasionados de la historia del cine. Dos vaqueros norteamericanos, interpretados por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, se enamoran en la montaña, pero es su reencuentro el que plasma toda la pasión que se vive en esta historia.

‘El Padrino’

Esta producción cinematográfica ejemplifica que no todos los besos son románticos. En este clásico del cine, Al Pacino interpreta a Michael Corleone, un mafioso que besó repentinamente a su hermano Fredo para contarle que sabe de su traición, siendo este gesto conocido como el “beso de la muerte”.

‘La dama y el vagabundo’

Este clásico de Disney cuenta con una de las escenas más tiernas y emblemáticas recordadas por el público, una escena que ha sido replicada en múltiples películas debido a la sencillez y romanticismo del momento. Un beso accidental entre los protagonistas mientras compartían un plato de pasta marcó uno de los momentos más románticos de las películas de Disney.

