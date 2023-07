Bisabuela argentina se tatúa con sus descendientes en un emotivo gesto: ‘Por mis bisnietos, todo’

Circula en redes sociales el tierno acto que hizo una mujer de 91 años para demostrar el amor que siente por sus bisnietos en Argentina. Como una manera de simbolizar el vínculo que mantiene con todos ellos, se tatuó una flor, lo cual emocionó a miles de usuarios y se volvió viral en TikTok.

La usuaria @guada.kelly compartió todo el proceso en la plataforma virtual. En su cuenta, reveló que su bisabuela decidió hacerse su primer tatuaje y lo dedicó a sus bisnietos, quienes también se sumaron a la idea.

“Yendo a tatuarnos con mi bisabuela de 91 años. ¿Será que es la persona más longeva en tatuarse? Estuvimos casi un año pensando en hacerlo y, obviamente, ella dijo que sí desde el primer momento. La idea era que todos sus bisnietos nos hagamos un tatuaje con ella”, dice el texto que aparece al inicio del video, mientras se muestra el viaje en auto hasta el estudio de tatuajes.

En cuanto al significado, explicaron que lo reflexionaron durante mucho tiempo hasta que finalmente decidieron plasmar una flor. Según páginas especializadas en el tema, este dibujo simboliza belleza, libertad, protección, frescura, fertilidad y cambio.

Una vez en el lugar, cada uno pasó por las manos del tatuador. El mayor fue el primero en recibir la ilustración, eligiendo colocársela en la pierna. Luego, siguieron otras dos jóvenes que seleccionaron el área de las costillas, y la última bisnieta se tatuó en el brazo.

Finalmente, llegó el turno de “Pocho”, como cariñosamente llaman a la mujer. Ella se sentó y extendió su brazo con total tranquilidad mientras la profesional realizaba su trabajo. Con una sonrisa amplia, expresó una conmovedora frase que reflejaba su alegría y emoción: “Por mis bisnietos, todo. Con 91 años, si resistí, resistiré, pero esto es una maravilla”.

A pesar del posible dolor causado por la máquina manual de tatuajes, la protagonista del video se mantuvo serena durante el proceso y no mostró molestia alguna. Al finalizar la filmación, todos mostraron cómo quedó el diseño terminado. “Gracias por todo, abuela”, concluyeron los jóvenes.

Tras la publicación, el posteo recibió cientos de mensajes de seguidores que se enfocaron en esta experiencia y se emocionaron al respecto. “Ay no, me derrito por esa abuela. Soy tatuadora y no podría hacerlo, me pasaría la sesión llorando, es hermosa”, expresó una usuaria.

“Se me llenaron los ojos de lágrimas recordando a mis abuelas que ya no están conmigo, qué hermosa. Esos momentos valen oro”, sostuvo otro. Mientras tanto, un tercero escribió: “Mi hermosa. Felicidades por su abuela tan consentida y por hacerla sentir tan amada. Bendiciones”.

Con más de 539,000 “me gustas” y más de 4 millones de visualizaciones, el video despertó ternura en las personas. De esta manera, se plasmó para siempre la estrecha relación familiar a través de un pequeño gesto que nunca olvidarán.

