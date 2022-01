Amenazan a Cuauhtémoc Blanco tras negar foto en la que aparece con narcos

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco es gobernador del estado de Morelos, México, desde 2018. (Tony Rivera)

Morelos. Ayer martes el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, negó que conociera a tres presuntos líderes del narcotráfico con los que posó en una fotografía difundida por el diario El Sol de México. Este miércoles, circuló en redes sociales una fotografía con una llamada “narcomanta”, en la que amenazan al mandatario con dar a conocer supuesta información sobre el asesinato del conocido activista Samir Flores, ocurrido hace tres años.

Por su código de ética, EL UNIVERSAL no reproduce el mensaje textual con las amenazas, sin embargo, da a conocer el hecho por considerarlo de relevancia periodística, por tratarse de un gobernador y el caso de Samir Flores de importancia social.

EL UNIVERSAL buscó la postura del gobierno local sobre la manta, que circuló todo este miércoles. La respuesta fue que hasta mañana jueves se fijará posición. En tanto, el mandatario no se pronunció sobre los mensajes anónimos, pero sí subió a sus redes sociales esta noche fotografías donde partió una rosca y le tocaron los tamales.

Como es tradición me salió muñequito, me tocan los tamales este 2 de febrero. pic.twitter.com/h9oSWPc22i — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 6, 2022

El martes, el gobernador dijo que la fotografía con tres líderes de grupos delictivos, uno de ellos asesinado en el interior del penal de Atlacholoaya, es parte de una guerra sucia emprendida por los “narcos políticos” cuyas actividades ilícitas son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Blanco dijo desconocer a los hombres que posan en la fotografía y sostuvo que esa imagen es una de miles que le piden sus seguidores a cualquier lugar donde acude, y por lo tanto nunca pregunta a qué se dedican.

“En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quien era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo”, dijo el gobernador.

En la fotografía se le ve con Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”, presunto líder de Guerrero Unidos y el CJNG; Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, cabeza del Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro, El Ray, del CJNG.

Colaboró Justino Miranda