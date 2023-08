Expertos prevén una segunda ronda en elecciones presidenciales en Ecuador

Las votaciones que se celebrarán en Ecuador siguen programadas para el 20 de agosto, a pesar de la situación insegura que viven los aspirantes a la presidencia y la población. Analistas políticos consideran casi un hecho que el país sudamericano vivirá una segunda ronda electoral.

Es importante recordar que el Código de la Democracia de Ecuador dice que el binomio ganador debe obtener “un mínimo del 40 % de votos válidos y además, una ventaja de al menos 10 % sobre el que quedó segundo”.

En cuatro de las últimas seis elecciones presidenciales se tuvo que ir al balotaje (años 2002, 2006, 2017 y 2021).

Los candidatos aspirantes a la presidencia son Bolívar Armijos (Movimiento Amigo), Daniel Noboa (Alianza Acción Democrática Nacional), Christian Zurita (Movimiento Construye - En lugar de Fernando Villavicencio), Jan Topic (Alianza Por un País sin Miedo), Luisa González (Revolución Ciudadana), Otto Sonnenholzner (Alianza Actuemos), Xavier Hervas (Movimiento RETO) y Yaku Pérez (Alianza Claro que se Puede).

El periodista y candidato presidencial del partido Construye, Christian Zurita, es quien lidera el Movimiento Construye, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara el pasado 16 de agosto su candidatura tras el asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto.

Construye expresó en la red X que “la reacción vil y desesperada del correísmo en todos los días posteriores al asesinato de Fernando, incluida esta impugnación, es la confirmación de que somos la candidatura más temida por las mafias”.

Algunos analistas políticos, en una conversación con La Nación, aseguran que podría darse una segunda vuelta luego de las votaciones del domingo.

“Lo que sí parece con certeza es que habrá una segunda vuelta electoral, y es lo que antes estaba en duda. (...) Algunos ponen al candidato Daniel Noboa, quien se desempeñó bien en el debate y obtuvo muchas votaciones en estos días; al candidato Jan Topic, quien está apelando a la inseguridad en Ecuador; y al candidato Yaku Pérez, que representa al sector indígena y cuenta con el voto de los sectores más jóvenes”, afirma Oswaldo Landázuri, analista político y económico.

Ocho candidatos se preparan para una posible segunda ronda electoral. (HANDOUT/AFP)

Sin embargo, Landázuri advierte que el correísmo podría llegar a la segunda ronda, al igual que el Movimiento Construye, si logra un voto “nostálgico” y se enfrenta con cualquiera de los tres candidatos que están previstos como posibles aspirantes en un balotaje.

“Miedo de ir a votar” Copiado!

Saudia Levoyer, analista política en ese país suramericano asegura que aún hay miedo por parte de la población tras el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio el pasado miércoles 9 de agosto, luego de dar un mitín político en la capital.

“La gente sigue muy consternada por lo que ocurrió la semana pasada. Algunos piden que el gobierno de avances de la investigación. (...) También hay un poco de miedo de ir a votar por los actos de violencia que continúan”, explica Levoyer.

Por su parte, Landázuri aclara que el hecho que sucedió días atrás llamó mucho la atención a participar en el voto, sin importar por cuál candidato sufraguen con el fin de demostrar a los poderes del narcotráfico que quieren un país en paz y con democracia.

“Todo esto me hace pensar que la participación va a ser alta”, afirma el analista.

Además, Levoyer afirma que depende de qué candidato gane, podría o no hacerle frente a la mafia y que no solo va depender de un gobierno, sino que va a requerir de un esfuerzo nacional.

Según el artículo 161 del Código de la Democracia de Ecuador dicta que los candidatos presidenciales estarán constatados en la misma papeleta y que para seleccionar a un binomio para una segunda vuelta, tendrán que ser elegidos “por la mayoría absoluta de los votos válidos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar”.

Los actos delictivos recientes en Ecuador repercuten mucho a nivel político de cara a las elecciones porque el país no es de extremos. “(...) Ecuador no es un país violento. Una diferencia importante es que no vivimos una época revolucionaria como Colombia y que eso desencadenó el narcotráfico en ese país”, conluye Landázuri.