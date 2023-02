Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania: ‘lo más importante es que Rusia reconozca que no tiene salida’

El conflicto ruso-ucraniano inició hace un año y muchos se preguntan cuál puede ser la ruta para encontrar la paz entre ambos países, o cuánto tiempo más podría extenderse la guerra. Sobre la segunda interrogante, no hay respuestas concretas, pero Estados Unidos considera que la única salida pronta es que Rusia tenga claro que “no tiene otra salida que retirar sus tropas del territorio de Ucrania”.

El subsecretario adjunto principal de Estado para asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, conversó con la prensa latinoamericana y dejó claro que Estados Unidos considera que “lo más importante aquí es que Rusia reconozca que no tienen salida, que lo más importante sería poner fin a esta guerra dejando y abandonando esta invasión de su país vecino”.

“Rusia inició esta guerra a gran escala contra su vecino y sólo Rusia puede ponerle fin. (...) Si Rusia deja de combatir y se retira, la guerra termina hoy. Si Ucrania deja de luchar, desaparece como país. Rusia sigue siendo el único obstáculo para la paz, los ataques constantes y salvajes contra Ucrania demuestran que el presidente no tiene, en la actualidad, interés en una diplomacia genuina”, subrayó Zúñiga.

La Nación consultó si, desde el punto de vista estadounidense, habría un segundo aniversario de la guerra. Si se tenían proyecciones de hasta dónde le darían los recursos a Rusia para mantener el conflicto.

“Puedo decir que de cierta medida eso depende de Rusia ellos podrían acabar con la guerra hoy mismo abandonando su invasión de Ucrania. Si es que esta invasión sigue, estaremos al lado de Ucrania hasta que sea el momento necesario, o sea, aquí estamos comprometidos con seguir dando este apoyo durante el tiempo que sea necesario, esas son las palabras del presidente (Joe Biden) y la posición del gobierno de los Estados Unidos”, recalcó Zúñiga.

– En América hay países que se mantienen del lado ruso. Nicaragua, Cuba y Venezuela son las naciones que validan el accionar de Vladimir Putin contra su vecino.Pero, ¿cómo maneja la mayor potencia occidental estas posiciones en materia diplomática?

Bueno, no voy a hablar en detalles acerca de las pláticas diplomáticas, pero lo que queda claro, es que nosotros a través de la todas la zona, inclusive los países que son más cercanos a Rusia, hemos hablado de la necesidad de poner fin a esta guerra y eso tiene que incluir dejar de fomentar la desinformación y propaganda.

Como dije no voy a hablar de en detalle de nuestras pláticas diplomáticas lo que voy a decir aquí es que en toda la zona en toda la zona hemos hablado de la necesidad de poner fin a esta guerra enfocándonos en las violaciones cometidas por Rusia, la agresión contra un país vecino. Las decisiones son soberanas, pero lo que queda claro es que favorece el interés de poner fin a esta guerra y no sustentar y no apoyar a los esfuerzos de Rusia de cambiar la narrativa cuando queda claro que ellos son el agresor y Ucrania es el país víctima de esta agresión.

– Ante los constantes ataques que recibe la población civil ucraniana, ¿cuál es el apoyo de Estados Unidos para contrarrestar esto?

Estados Unidos proporcionó fondos de emergencia por más de $45.000 millones distribuidos entre varios organismos para apoyar la respuesta de los Estados Unidos a la guerra de Rusia contra Ucrania. Estos fondos son para promover la seguridad y generar la recuperación económica y la seguridad energética de Ucrania, así como su capacidad de lidiar con la crisis. Además, Estados Unidos proporcionó asistencia en seguridad por más de $30.000 millones desde el 24 de febrero del 2022. También proporcionamos más de $1900 millones para personas desplazadas que buscaron refugio.

– ¿Estados Unidos tiene previsto tomar acciones contra los países latinos que apoyan a Rusia en esta guerra?

Rechazamos la idea de que Rusia tenga la razón de invadir a un país y tratar de cambiar y tomar por la fuerza el territorio de un vecino, eso no corresponde a las tradiciones de los países de América, de ninguna forma y creo que tenemos que ser consecuentes al respecto.

Si se apoya la carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en términos de la protección de la ingeniería nacional, debería hacerlo cuando hay una violación clarísima como este caso. Nosotros vemos siempre con preocupación cuando hay un esfuerzo de tratar de emular, a las políticas internas de Rusia o de brindar, algún tipo de apoyo a Rusia cuando queda tan claro que ha sido Rusia quien motivó este desastre internacional en términos económicos, sociales, humanitarios y en términos de seguridad.

Queda claro que sí hay voces aisladas que están apoyando estas acciones y eso es más que lamentable, pero eso no se puede explicar, pero de todas formas sabemos que la gran mayoría de los países, en general, defienden los derechos de los países de defenderse ante ataques de agresiones como las de Rusia contra Ucrania.

-- ¿Rusia ha intentado exportar las tensiones del conflicto en América para tratar de impulsar su narrativa? Copiado!

Bueno, aquí es importante acordarse que al principio del conflicto, el año pasado, Rusia intentó exportar estas tensiones desde Ucrania hasta las Américas hablando de mandar delegaciones militares, de tener una presencia mayor en en las Américas en general, inclusive en esos tres países que mencionó (Nicaragua, Venezuela y Cuba). Ahora eso no ha pasado, una razón es porque fue parte de propaganda y Rusia tiene más que lo suficiente en términos de trabajo tratando de mantener la batalla en Ucrania.

Pero también es cierto que, y como mencioné, inclusive entre los países que se han alineado con Moscú, hay decepción acerca de la forma en la cual ha llevado a cabo esta esta guerra.

En Rusia pensamos que en el campo de desinformación, es cierto que existe y es uno de los elementos de preocupación, de tratar de crear simpatía para Rusia pero no ha tenido eco en la zona porque queda tan claro que Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima.