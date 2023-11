Miss Universo es parte de la estrategia política de Nayib Bukele, afirma analista político

“El Salvador Mágico” es el lema con el que Nayib Bukele y su gobierno presentaron a su país al mundo de los brillos y tacones, que alberga toda la organización del Miss Universo 2023. Se trata de un evento de talla mundial que la oposición salvadoreña considera como parte de la campaña política del mandatario, en busca de su reelección en los comicios de febrero del 2024.

Un total de 85 hermosas mujeres de todo el mundo se deslizaron, en los últimos días, de forma glamurosa por las calles del país centroamericano, en medio de un discurso presidencial que suena más a plaza pública.

“Es utilizar este evento para fines electorales”, declaró a La Nación Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana de El Salvador, una asociación especializada en contraloría social.

“Hay fotos de las misses con gorras que dicen ‘Bukele reelección’, eso es propaganda electoral, utilizar este evento para fines electorales (...). Hay que tener claro que Bukele y su gobierno son publicistas, usando fondos públicos para parecer que El Salvador ha cambiado pero no”, señala Escobar.

Incluso asegura que el gobierno no dio a conocer cifras exactas relacionadas con la inversión por organizar el certamen de belleza. “Se ha hablado de al menos $10 millones que pagó el gobierno para llevar el evento, pero no se sabe; hay otros que hablan de una inversión de $100 millones en todo lo relacionado con Miss Universo; es un gobierno opaco, no transparente y que no entrega la información”, señala Escobar.

Mientras el Gob gasta millones en MissUniverso -evento que ha sido utilizado de forma ilegal para fines electorales- el sistema de salud está sin medicinas, las escuelas públicas se caen a pedazos y la UES con presupuesto recortado. A Nayib no le interesa el bienestar del pueblo. pic.twitter.com/EUqNYxy2Di — Antonio Salazar (@antoasb) November 12, 2023

Nayib Bukele presentó a El Salvador como "El Salvador Mágico" durante la organización del Miss Universo 2023, criticado por utilizar el certamen de belleza como estrategia política para su posible reelección. (MARVIN RECINOS/AFP)

Lo que sí es cierto es lo que los salvadoreños pudieron observar, previo al inicio del certamen, varias obras nuevas en su país.

Entre ellas, el Gimnasio Nacional, sede del evento principal, fue remodelado hace cerca de dos meses para los Juegos Centroamericanos y nuevamente su estructura sufrió cambios, con un valor desconocido.

A ello se le suma un cableado subterráneo en una zona exclusiva del país y en el centro de la ciudad, donde pasaron las misses; de esto se desconoce cuáles fueron los criterios técnicos, la empresa que lo desarrolló y cuál fue el costo.

Además, se colocó alumbrado público nuevo en una extensión de unos 35 kilómetros en la carretera que lleva hacia el aeropuerto.

Realidad paralela

Dejando de lado las tiaras, los tacones y los vestidos lujosos, se encuentra el verdadero detrás de cámaras en El Salvador.

Según las proyecciones, hay “entre un 40 y 50% de la población subempleada, con condiciones laborales deplorables, bajos salarios y un costo de vida cada vez mayor. Tenemos comunidades sin las necesidades básicas cubiertas, un deficiente sistema de salud pública y escuelas donde el Estado no proporciona recursos”, explica Escobar.

Además, menciona que Bukele y su gobierno son “agencia de publicidad”, dando a conocer El Salvador como un país desarrollado, pero en realidad, hay más de 72.000 personas detenidas con dudosos procedimientos.

Por otro lado, Escobar señala que para tener una cita en el seguro social deben esperar de tres a seis meses y que en la actualidad, la situación es crítica, ya que no hay medicina para enfermos de cáncer.

A esos problemas se le suma el alto grado de salvadoreños que migran; según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, cerca de 150 a 200 personas intentan ingresar por día a los Estados Unidos.

En 1975 el coronel Arturo Armando Molina (izq), fue el invitado especial del primer Miss Universo en El Salvador. Ese año el lema fue "el país de la sonrisa", y expertos señalan que fue el preámbulo del conflicto armado en esa nación. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué pasará después del Miss Universo?

El Salvador dejará de ser el foco mediático mundial de la belleza y volverá a ser el país del estado de excepción por casi un año, donde se cuestiona la liberación del jefe de la Mara Salvatrucha y donde la reelección de Bukele, aunque inminente, es criticada.

La narrativa del Presidente no cambia, y de esa forma, continúa siendo muy aceptado por los salvadoreños en su gran mayoría.

El futuro cercano, según Escobar, es que siempre existirá la forma de desviar la atención de los problemas internos, ejemplo de ello, señala Escobar, es la reciente inauguración de una Biblioteca Nacional donada por China con un valor de $54 millones. Y de la mano con estas situaciones llegará una “brutal campaña electoral”.

“Nadie lo para, él ya está inscrito, va a competir y va a ganar”, finalizó.