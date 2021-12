Optimismo de los empresarios mejora por el mayor dinamismo de la economía

La percepción y el optimismo de los empresarios mejoró ante el mayor dinamismo de la economía costarricense, según los resultados de la IV Encuesta Trimestral de Negocios Pulso Empresarial, realizada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

De acuerdo con los datos, presentados este jueves 16 de diciembre, el Índice Empresarial de Percepción (IEP), que midió la percepción de los empresarios durante el III Trimestre del 2021 se colocó en 5,5 puntos en la escala de 10, un resultado que mejoró desde el 5,0 del II trimestre de este año.

La encuesta también determinó el Índice Empresarial de Confianza (IEC), en este caso para el IV trimestre del 2021. En este caso, el indicador se colocó en 6,2, por encima del 5,5 que registró para el III trimestre del 2021.

Al presentar los resultados de la consulta, la Uccaep resaltó que 98% de los empresarios aseguró que no despediría personal en los últimos tres meses de este año, mientras que 30% dijo que aumentaría la planilla en los últimos meses del año.

De acuerdo con los resultados, entre quienes pretendían incrementar su planilla, 30% dijo que lo haría con personal no calificado, 42% con semicalificado, 20% con recurso humano técnico y 6% con profesionales. El restante 2% no sabía o no respondió.

El mayor dinamismo de la economía impactó en la percepción de los empresarios, pues 98% de ellos dijo que no despedirá personal y un 30% aseguró que aumentará su planilla. En la imagen, el movimiento en la Avenida Central de San José. (Rafael Pacheco Granados)

Además, la consulta reveló que 35% de los consultados indicó que para el 2022 están dispuestos a realizar inversiones de capital, mientras que un 34% aseguró que máximo en un año espera recuperar los niveles de producción y empleo, previos a la pandemia.

Aunque reconoció los resultados como positivos, del presidente de Uccaep, José Álvaro Jenkins, alertó acerca de algunos problemas persistentes.

“Si bien estos datos nos llenan de optimismo para el cierre del 2021, debemos estar claros que el crecimiento económico y la reactivación que se ha dado no ha sido pareja en todos los sectores de la economía y debemos seguir trabajando para que llegue a todos y a las empresas de todos los tamaños”, recalcó el dirigente.

La consulta de Uccaep se realiza mediante la modalidad “panel”, es decir, los datos son suministrados por un mismo grupo de empresas seleccionadas aleatoriamente, para lo cual se utiliza el registro empresas inscritas en Caja Costarricense del Seguro Social.

La muestra de la consulta es de 386 empresas, los resultados tienen un error máximo de 5,6%, y un nivel de confianza de 95%. Se realizó mediante consulta telefónica entre el 15 y el 30 de octubre.