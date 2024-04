Jerarca del MAG responsabiliza a Incopesca por cierre de programa financiado por Banco Mundial

El jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y rector del sector agropecuario y pesca, Víctor Carvajal, responsabilizó al Incopesca por los resultados negativos del Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en Costa Rica, durante la actual administración. El proyecto, programado para ejecutarse entre el 2022 y 2027 con un préstamo de $75,1 millones del Banco Mundial, fue suspendido por el Poder Ejecutivo el 4 de abril.

“Estoy consciente que como jerarca máximo del sector tengo las responsabilidades, pero también tengo claro que hay responsabilidades de quién realmente estaba en la ejecución del proyecto, que en este caso es Incopesca”, afirmó Carvajal a La Nación. El empréstito tenía como fecha límite de conclusión el 19 de mayo del 2027.

En un informe de auditoría presentado el 21 de diciembre, la Contraloría General de la República (CGR) evidenció debilidades en la gestión financiera, administrativa y ejecución de los fondos del Programa. El préstamo suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, fue aprobado por la Asamblea Legislativa en la Ley 10.037 del 14 de setiembre del 2021, por un monto hasta de ¢46.937 millones (al tipo de cambio de ¢625).

“Eso que se hizo durante el proceso se lo puede dar con más detalle Heiner Méndez, quien es el ministro de Pesca y presidente ejecutivo de Incopesca. Yo no estuve en esa etapa”, agregó Carvajal, quien asumió el cargo en setiembre del 2022. En cuanto a la gestión de Méndez, el jerarca del MAG mencionó que corresponde al presidente de la República evaluarla.

Méndez, abogado de profesión, labora en Incopesca desde 1994, según confirmó. En noviembre del 2011 fue nombrado asesor legal del órgano de dirección de la entidad, mediante el Acuerdo de la Junta Directiva AJDIP/316-2011. El 8 de mayo del 2022, el actual Gobierno le asignó los cargos de ministro de Pesca y Acuicultura y presidente ejecutivo del Incopesca.

El jerarca de Incopesca indicó a La Nación que no recordaba haber tenido participación en el proceso de planificación o estudios de prefactibilidad del Programa, en el 2019, y que dicho proceso fue iniciado durante la administración anterior.

Por otro lado, Carvajal dijo que a finales del año se inició una valoración acerca de lo que estaba sucediendo con el préstamo debido a su preocupación como ministro rector (del sector agropecuario) por falta de avances significativos. “Exactamente qué pasó por lo menos en ese primer año y medio, yo no tengo completamente (información). Debería consultarse el caso concreto con Incopesca, es algo a lo que ellos necesitan dar respuesta, yo no la puedo dar porque no la tengo”.

Heiner Méndez aseguró que desde su nombramiento realizó gestiones para garantizar la adecuada implementación del Programa hasta que el Gobierno optó por cerrarlo y utilizar recursos propios. Declaró que el crédito del Banco Mundial “alcanzó avances significativos durante el primer semestre 2023″, según el informe de seguimiento del II Semestre 2023 sobre los créditos externos, presentado por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, en febrero pasado.

El programa de desarrollo pesquero ahora será desarrollado con recursos propios del presupuesto de la República, anunció Carvajal el 4 de abril en compañía del jerarca de Hacienda, Nogui Acosta; el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Osvaldo Artavia, y el presidente de Incopesca, Heiner Méndez.

Durante la conferencia de prensa del anuncio de la suspensión del préstamo, Méndez expresó que era un “día de alegría” para el sector pesquero porque se estaba entrando en una etapa de cumplimiento de los compromisos de esta administración. “Debemos dar el voto de confianza de que vamos a generar los mecanismos para que la pesca tome el rumbo... estamos haciendo realizables los proyectos”, añadió. Además, agradeció a los ministros presentes y al presidente Rodrigo Chaves.

La CGR dispuso en el informe que Víctor Carvajal, en su calidad de rector del sector agropecuario y pesca, elaborara una hoja de ruta que contenga, como mínimo, las metas pendientes de cumplir para el plazo restante del programa del Banco Mundial, basada en un diagnóstico elaborado por Incopesca. Sin embargo, el préstamo ya fue suspendido.

Según el marco jurídico vigente, citado por la CGR en el informe, las disposiciones emitidas son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo establecido. Su incumplimiento no justificado constituye una causal de responsabilidad.

Carvajal indicó que antes de la conferencia de prensa (sin precisar la fecha), notificaron a la CGR que no había necesidad de una hoja de ruta porque “estábamos desobligando el crédito”, al mismo tiempo que presentaron la nueva etapa del proyecto con recursos propios.

En tanto, el Banco Mundial indicó que han sostenido reuniones de trabajo “cándidas y constructivas” con el Gobierno de Costa Rica sobre la mejor manera de impulsar el desarrollo del sector pesquero del país. Además, añadieron que el 22 de marzo el Gobierno les informó la decisión de desestimar el apoyo financiero para el proyecto.