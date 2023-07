Costa Rica aún sin definir respaldo a acuerdo de OMC sobre subsidios a pesca ilegal

Costa Rica todavía no ha tomado una decisión oficial sobre si respaldará o no el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este acuerdo tiene como objetivo combatir el comercio ilegal de los recursos pesqueros y que hasta ahora ha recibido el respaldo de 11 países y de la Unión Europea.

En junio del 2022, durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Ginebra, se tomó la decisión unánime de adoptar un protocolo para incluir el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca en el marco normativo del comercio de mercancías. Este acuerdo se denominó Anexo 1A. Sin embargo, para que entre en vigor, los países miembros deben presentar un instrumento de aceptación.

El acuerdo tiene como objetivo establecer nuevas normas para frenar las subvenciones perjudiciales que contribuyen a la reducción de los recursos naturales del mundo, particularmente en la población de peces. Además, se establece la creación de un fondo destinado a brindar asistencia técnica a los países menos desarrollados, con el fin de ayudarlos a implementar las obligaciones de protección de los recursos pesqueros.

Además, el acuerdo prohíbe el apoyo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (conocida como INDNR por sus siglas en inglés), así como a la pesca de poblaciones sobreexplotadas. También pone fin a las subvenciones para la pesca en alta mar que no cumpla con las regulaciones establecidas.

¿Qué pasa con Costa Rica? Copiado!

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Heiner Méndez, indicó que continúan en la revisión técnica del Acuerdo con el objetivo de emitir un dictamen que será presentado a la instancia encargada de depositar el instrumento de aceptación, en este caso, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

“Nosotros en este momento estamos en la revisión del instrumento porque hay que tener claro cuál es la dimensión y la afectación que se está generando con el Acuerdo, porque lo que habla es sobre actividades de pesca ilegal, nosotros no podemos decir que estamos subvencionando actividades de pesca ilegal, más bien combatimos la pesca ilegal en todo el sentido de la palabra”, aseguró.

Explicó que se encuentran realizando coordinaciones con Comex. “Es quien tiene que ver estos temas y estamos dando la posición técnica para que tengan una posición formal a nivel internacional, es competencia de ellos”.

Consultados al respecto, el Comex, por medio de su oficina de prensa, respondió que cada país deberá seguir sus procedimientos internos. “Ese fue el caso del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (vigente desde 2017) y lo que se prevé también con el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca”.

La institución agregó que actualmente el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca está en trámite en el Ministerio de la Presidencia y se espera que posteriormente sea remitido a la Asamblea Legislativa.

“Una vez que el proyecto de ley sea aprobado en Costa Rica, por la Asamblea Legislativa, y se cumplan todos los procedimientos internos, el país depositará el instrumento de ratificación ante el Director General de la OMC, para que una vez se cumpla lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo del Acuerdo sobre la OMC, entre en vigor el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, incorporado en el Anexo 1A”, señaló el Comex.

Heiner Méndez, de Incopesca, afirmó que Costa Rica respaldará todas las acciones encaminadas a combatir la pesca ilegal, y que no apoyará ninguna circunstancia que beneficie la actividad ilegal. En relación con el hecho de que Belice sea el único país de la región que ha verificado su apoyo al acuerdo, Méndez señaló que Belice cuenta con una pesquería más pequeña y controlable, “nosotros sí tenemos que tener más cuidado en los alcances del Acuerdo pero sí vamos a apoyar seguramente”, señaló.

Se requiere dos tercios en la OMC Copiado!

El 21 de junio de este año, la Directora General Adjunta de la OMC, Angela Ellard, destacó, durante el evento Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC — Carrera por la entrada en vigor, realizado en Ginebra, que se necesita obtener la aceptación formal de dos tercios, es decir 110 de los 164 miembros de la OMC para que el Acuerdo sea efectivo y entre en vigencia.

Para que el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca entre en vigencia, los países deben depositar ante la OMC el “instrumento de aceptación”, lo que implica respaldar la adhesión del acuerdo a la normativa del organismo. Actualmente, el plazo está abierto y se espera que el acuerdo entre en vigor en la próxima Conferencia Ministerial, programada para febrero de 2024 y que se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

“Nuestro objetivo es asegurar la entrada en vigor de este acuerdo para la 13.ª Conferencia Ministerial el próximo febrero en Abu Dhabi. Esta urgencia es por el bien de la sostenibilidad de los océanos, que es un asunto importante para todos los miembros de la OMC. De hecho, todos nuestros miembros dependen de una fuente sostenible de pescado y de un ecosistema oceánico saludable, ya sea que tengan una costa larga o que no tengan salida al mar”, señaló Ellard.

El 3 de julio, según los registros de la OMC, Japón se convirtió en el país 11, más el bloque de la Unión Europea (UE), en presentar el instrumento.

Entre enero y junio los otros países que han presentado el instrumento de aceptación al Acuerdo son China, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Islas Seychelles, Estados Unidos, Canadá, Islandia, Suiza y Belice, el único por la región de América Central; y la UE, bloque conformado por 27 países.