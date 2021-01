La nueva norma no contiene detalles en cuanto a si esto aplica a herederos y legatarios o solamente a los primeros. En caso de aplicarse a legatarios, no se contemplan las posibles diferencias de responsabilidad entre ellos según sus legados. En algunos países la responsabilidad de los sucesores es subsidiaria, en el sentido de que solo tendrían que asumir un pago si los bienes de la herencia no alcanzan para pagar las deudas tributarias; pero en otros países existe la posibilidad de cobrar estos impuestos en forma directa e inmediata a los herederos, sin necesidad de abrir el proceso sucesorio.