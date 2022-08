Víctor Serrato, gerente de Peri y Saretto: ‘Dos empresas en Miami compraron mayoría accionaria’

El Grupo Empresarial de Supermercados (Gessa), dueña de los formatos Peri, Súper Compro, Saretto y Súper Víquez, pasó de dos procesos infructuosos de venta total de la corporación, a una compra-venta de la mayoría accionaria por parte de dos compañías estadounidenses, afincadas en Miami, todo lo anterior condensado en un periodo de cuatro años.

A partir de esta última transacción es que se explica el reciente proceso de expansión de la cadena de supermercados, que estuvo a punto de caer en el carrito de compras de Walmart, y que ahora más bien ejecuta un plan de crecimiento por medio de la adquisición y construcción de nuevos establecimientos.

El primer intento de venta fracasó, en el 2018, cuando un acuerdo cerrado con Walmart de México y Centroamérica fue rechazado por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) porque el negocio implicaba un riesgo en precios y afectación a los competidores por concentración de mercado. Luego, en el 2020, la pandemia hizo naufragar otro acuerdo de venta a la Familia Yan, un grupo del que muy poco se supo.

Fue hasta junio del 2021 cuando el Grupo Comeca, entonces propietario del 100% de las acciones de Gessa, logró un acuerdo de venta de la mayoría accionaria con las firmas estadounidenses Liquor Management, de Javier Macedo; y Sorento Investments, de Óscar Vila.

Así lo confirmó a La Nación Víctor Serrato, gerente general de Gessa, durante una entrevista realiza el pasado miércoles 27 de julio, poco más de un año después de ejecutada la transacción. A continuación, un extracto de la entrevista.

— ¿Cómo pasó Gessa de ser una empresa en venta a una en crecimiento que compra otras compañías?

—Efectivamente, Gessa recibió una oferta de compra de Walmart, fue público y se conoció que había un interés por comprar la empresa. Se llegaron a una serie de arreglos que, posteriormente, fueron rechazados por la Comisión para Promover la Competencia y siguió en manos del dueño original, el Grupo Comeca. Luego, la familia Yan decide hacer un evento de compra de la compañía, con una serie de hitos y obligaciones que se habían marcado en el contrato de compra, pero que no se pudieron dar debido a la pandemia y a la situación que sufría el país durante el 2020 y se frustra la venta.

”No fue sino hasta julio del año pasado, donde ya efectivamente se da una transacción donde dos empresas basadas en Miami, en Estados Unidos, compraron la mayoría accionaria de Gessa. Las empresas no tenían inversiones en el país. Deciden incursionar e invierten en Gessa y son socios controlantes de la empresa”.

Víctor Serrato, gerente general de Grupo Empresarial de Supermercados S.A. (Gessa). (Rafael Pacheco Granados)

—¿Cómo se llaman las empresas que compraron Gessa?

—Una se llama Liquor Management que se dedica a la venta de vinos y licores, especialmente en el sur de la Florida, con 30 tiendas. Y Sorento Investments que se dedica al desarrollo inmobiliario, principalmente en la Florida.

—¿Cómo se dio el acercamiento?

—Estas dos empresas y los dos empresarios suelen acompañarse en inversiones conjuntamente. Entonces Liquor Management, de Javier Macedo; invita a Sorento Investments, de Óscar Vila, para hacer entre los dos una adquisición de la mayoría de la compañía.

—¿Ellos han invertido en la región, o es la primera vez?

—Ya habían tenido negocios en Latinoamérica. En México, en Venezuela y en otros países. Uno de ellos (Javier Macedo) controlaba una compañía de supermercados en Venezuela que se llama Central Madeirense, una cadena muy grande y exitosa que aún existe.

—¿La adquisición accionaria pasó por Coprocom?

—No porque son inversionistas que viven allá (Estados Unidos) y no tenían ninguna inversión aquí. La ley exige, cuando hay concentración, es cuando se tiene que ir necesariamente pasar por Coprocom. Al no existir una compañía previa, no había peligro de concentración.

—A nivel empresarial, ¿la caída de dos acuerdos de venta golpean a los socios?

—El Grupo Comeca sigue siendo socio y mantiene una participación minoritaria. Son empresarios muy experimentados y de muchos años. Conocen los riesgos y las oportunidades. Durante esos años de procesos fallidos siempre dieron el apoyo a Gessa y buscaron socios con mayor experiencia en retail.

Estrategia de crecimiento

—¿Cuál es el plan de los nuevos propietarios en Gessa?

—Desde el principio nos trazamos un plan de inversión para fortalecer la estructura de capital de la compañía, mejorar nuestra infraestructura por un cierto rezago que teníamos en la infraestructura y equipos de la cadena de frío, centro de distribución y la expansión de la empresa.

”La expansión se da vía apertura de nuevas tiendas como lo hicimos en un Peri, en San Pedro; o un Súper Compro, en Villareal; en Saretto Selecto, en Rohrmoser; y próximamente abriremos una nueva tienda de Súper Compro, en Nosara”.

—¿Cuánto se invirtió en la compra?

—No nos permiten dar un dato de la inversión, pero es una inversión relevante. Digamos que es por tres etapas, ya pasamos la del primer año y seguiremos por otros dos años de inversión para llevar la compañía al nivel donde la queremos tener.

—¿Cuál es ese nivel?

—Pues de 65 a 70 tiendas entre todos los formatos y más o menos entre 1.600 y 1.700 colaboradores. Hoy tenemos 1.400 empleados.

—¿En qué etapa están?

—Hoy tenemos 53 tiendas, además de las cinco que incorporamos recientemente de Súper Víquez. Vienen dos aperturas en lo que resta del año, una ya la mencioné que es en Nosara y la otra será en Pavas. Y para los próximos dos años esperamos abrir entre cinco y 10 tiendas más.

—¿De cuánto será la inversión en nuevas aperturas de tiendas?

—Estamos invirtiendo en aperturas, durante este año, irá de $4 millones a $5 millones, y el próximo año será un monto similar.

—¿Mantendrán la estrategia de crecer mediante la compra de tiendas bien posicionadas en algunas zonas, como Súper Compro y Súper Víquez?

—Esa es la estrategia que hemos decidido seguir. Permanecer con Peri; Súper Compro que es fuerte en Guanacaste, aunque estamos en Turrialba, San Carlos y algunas partes de la GAM (Gran Área Metropolitana). Saretto, que tiene una posición consolidada, y ahora con la nueva versión de conveniencia (Saretto Selecto, que abrió a fines del 2021).

”En el caso de Súper Víquez, se mantiene igual, con la identidad y con la mayoría de los colaboradores. El arraigo que vemos que tiene en la zona de Santa Bárbara y Barva es muy importante. Queremos fortalecer la compañía para crecer, fortalecerse y dar mayores beneficios a los clientes”.

—¿Cómo determinan que una cadena local tiene potencial para Gessa?

—En el plan de crecimiento, para los próximos años, identificamos zonas donde quizás nosotros no estábamos bien posicionados o no teníamos presencia. Entonces identificamos grupos familiares que tienen el interés de salir del negocio, después de un cambio generacional.

”Con Súper Víquez así fue, varios hermanos de una tercera generación decidieron que el momento de vender era este y nos lo ofrecieron, y decidimos entrar”.

—En el Pacífico Sur o el Atlántico las tiendas locales son las fuertes, pero no las cadenas de supermercados. ¿Ven oportunidades para moverse hacia esas regiones?

—Sí. Vemos oportunidades de movernos donde no estamos como el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el Atlántico. Sí buscamos oportunidades para hacer y llevar una propuesta atractiva con Súper Compro, principalmente fuera de la GAM, en la zona rural.

—¿Con cuáles formatos ven posibilidad de crecer?

—En orden de importancia vemos más posibilidades de crecer con Súper Compro, incluso con el formato Súper Víquez. Con Peri en algunas zonas donde no tenemos presencia, pero también vemos la necesidad de crecer con Saretto.