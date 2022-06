Silvio Heimann, director de Cavendish: La matriz energética limpia es una oportunidad gigantesca en términos de exportación

Luego de cuatro años de investigación intensiva, Grupo Purdy tomó la decisión de girar su inversión hacia el desarrollo de energías limpias como el hidrógeno verde, con la puesta en marcha de Cavendish, una nueva compañía que tendrá como impulso principal la meta de descarbonizar Costa Rica.

El grupo empresarial, más conocido por su actividad en la comercialización de vehículos de marcas como Toyota y Lexus, colocó el capital semilla para el arranque de la empresa, pero la idea es comenzar a atraer inversionistas locales e internacionales, ya sean institucionales, financieros, empresas del sector y capital de riesgo. Grupo Purdy será el socio mayoritario, pero Cavendish operará de forma independiente.

La Nación conversó con Amadeo Quirós, presidente de Grupo Purdy y con Silvio Heimann, exdirector de esta compañía familiar y ahora nuevo director ejecutivo de Cavendish, sobre el futuro de la cadena de las energías limpias, el financiamiento y el costo de la electricidad.

[ Grupo Purdy ‘siembra’ capital semilla en Cavendish, una nueva empresa dedicada al desarrollo de energías limpias ]

Entrevista a Amadeo Quirós y Silvio Heimann de Grupo Purdy para La Nación Puesta en marcha de su nueva empresa de energías limpias Cavendish.

– ¿Cavendish es una consecuencia directa de la participación de Toyota (Toyota Tsusho Corporation), en la Junta Directiva de Grupo Purdy?

(Silvio Heimann; S.H.) ―Toyota es una de las muchas compañías que va en esa dirección. Es una tendencia que está y es fuerte, pero nosotros ya tenemos un anclaje importante en el negocio tradicional. Al poner a Cavendish sobre sus propios pies nos permitimos que todas esas tendencias se enfoquen y estemos impulsando la descarbonización. Y no solo de la movilidad, sino de toda la economía de Costa Rica.

(Amadeo Quirós; A.Q.) –Este no es solo un tema de Toyota es un tema abierto a cualquiera. ¿Qué pasa si alguien de la competencia de automóviles quisiera entrar a participar? Nosotros no tenemos ningún problema, lo que tenemos que hacer es que la mayor cantidad de gente se involucre para que esto se pueda lograr.

–¿En qué área de la cadena de las energías limpias se van a posicionar?

(S.H.) ― Cuando uno quiere impulsar un ecosistema de economía limpia, sostenible tiene que pensar simultáneamente en la oferta y en la demanda. Nadie va a estar produciendo hidrógeno verde sin haber quien lo consuma y nadie lo va a estar consumiendo sino hay quien se lo haya provisto. Esa sincronización es lo que Cavendish viene a proponer. Lanzamos este concepto e invitamos a otros a que participen.

”Y hay muchos otros sectores. En Costa Rica se consumen millones de litros de búnker en usos industriales y eso contamina horriblemente, esa es una gran oportunidad de negocio para descarbonizar. El uso de fertilizantes de pronto también tiene usos contaminantes, entonces otra oportunidad para descarbonizar.

”Las oportunidades quizás arrancan con movilidad, a la vista de todos, pero hay muchas más en las que Cavendish va a estar trabajando de manera regional. No solamente estamos mirando a Costa Rica sino que tenemos una visión regional”.

–¿Cómo planean gestionar el alto costo de la electricidad?

(S.H.) ― La electricidad cuan más barata sea, mucho mejor. Sabemos que hay planes tanto en Gobierno como en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para ir bajando el costo de la electricidad, pero la que se utiliza en el país hace que el hidrógeno ya sea verde. Es algo de lo que no muchos países pueden jactarse.

”La matriz energética es una tremenda ventaja que tenemos, es una oportunidad gigantesca también en términos de exportación. Son miles de millones de dólares que remplazarían no solo el combustible fósil sino que se convertiría en una oportunidad de negocio para Costa Rica al exportar esta energía limpia.

”Estamos planeando la próxima revolución. Por ejemplo, los cartuchos de hidrógeno verde de Toyota, presentados en “la ciudad inteligente” de Japón como un prototipo, van a permitir utilizar energía limpia, renovable y sostenible en todos los rincones del país, donde realmente vamos a poder disminuir las emisiones en un montón de aplicaciones prácticas”.

–¿Qué acciones tomará la empresa para reunir el financiamiento requerido?

(S.H.) –Lo que va sucediendo con la tecnología es que se va haciendo más accesible. Cavendish nace con la visión de impactar a todo el país y pensando no en lo que sucede hoy, a mitad de junio de 2022, sino de lo que va a pasar en los próximos dos, cinco y 10 años, y sabemos viendo otras tecnologías, como los televisores o celulares.

”Estamos trabajando para cuando el costo sea más accesible y la adopción sea tan masiva como los celulares que todos andamos”.

(A.Q.) –Lo que estamos haciendo es adelantándonos, uno no puede esperarse a que ya todo esté armado para entrar y planear. Necesitamos saber qué es lo que está pasando en el mundo, traerlo a Costa Rica y ponerlo en práctica, porque tenemos la ventaja que al ser un país pequeño cualquier proyecto es mucho más fácil hacerlo para las empresas, que en un país grande.

–¿Están trabajando en conjunto con empresas pioneras en energías limpias como Ad Astra? ¿Cuáles otras?

(S.H.) –Definitivamente sí. Ya llevamos cuatro años trabajando en esto, el anuncio de hoy es algo que esperamos tenga un impacto a nivel país, que es una empresa dedicada únicamente a esto y vamos a poner recursos solamente para enfocarnos en esta línea y avanzar más rápido.

”En todo este periodo, hemos estado en constante conversación con Ad Astra, corriendo proyectos con ellos, estuve hace una hora y media en el teléfono con Ad Astra. Estamos con muchas ganas, energía y convencidos de que si no le ponemos todo el foco, recursos y toda la pasión vamos a seguir avanzando despacito y queremos ir más rápido”.

– Ustedes me decían en una entrevista anterior que el futuro no va a ser simplemente vender carros. ¿Qué sigue ahora?

(S.H.) –Vuelvo al concepto de oferta y demanda, ¿cómo se balancea? Por ejemplo, una solución como Kinto, con todo lo innovadora que es, con lo que representa, todas las oportunidades de cómo va a ser la movilidad del futuro, necesita ser provista de tecnologías limpias.

”Kinto solo, sin tener un suministro de soluciones de movilidad confiables y sostenibles, no va a poder realizarse. Soluciones de movilidad confiables y sostenibles que no tengan un brazo ejecutorio no van a poder funcionar tampoco. Cuando ponemos todas juntas es donde está la ganancia”.

(A.Q.) –Es importante no pensar solo en automóviles, porque cuando la gente habla de descarbonización al inicio solo piensan en transporte y hay tanta contaminación de otra forma que uno puede colaborar y apoyar que ese es el reto más grande que hay. Es un ecosistema que tenemos que armar. Es algo que es realizable y tenemos que traer no solo inversionistas que pongan plata sino que crean en los proyectos y que aporten tecnología.

Entrevista a Amadeo Quirós y Silvio Heimann de Grupo Purdy para La Nación Puesta en marcha de su nueva empresa de energías limpias Cavendish.

–De la oferta de Grupo Purdy, ¿cuánto ha crecido el portafolio de electrificados de la empresa? ¿Cuánto representa de las operaciones actualmente?

(S.H.) ―El portafolio de electrificados sigue creciendo. Costa Rica es uno de los países líderes en América Latina en la penetración de vehículos electrificados, los híbridos, vehículos eléctricos de batería o vehículos eléctricos de hidrógeno. Todo esa combinación de opciones es lo que le está dando al consumidor, la oportunidad de elegir una solución mejor.

”Costa Rica tiene números que son ejemplo para la región latinoamericana y estamos obviamente contentos de que Grupo Purdy haya sido hace más de 15 años el que estuvo a la vanguardia en ese camino de la electrificación”.

―¿Continuará Grupo Purdy como una empresa familiar o qué transformaciones más está contemplando la empresa para este tiempo?

(A.Q.) ―Purdy Motor, como grupo, va a seguir siendo una compañía básicamente familiar. Ya tenemos de socio a Toyota pero con una minoría. Los socios saben que seguimos siendo mayoría, que va a seguir siendo una compañía familiar y así es como nos vamos a desarrollar. Eso no implica que vengan proyectos nuevos que no tengan que ver con movilidad o de vehículos donde nosotros podríamos participar, como es el caso de Cavendish.

”Nosotros sí sentimos como familia que para lograr lo imposible, necesitamos tomar este paso y hacer una compañía nueva que naciera y todos los interesados pudieran venir a aportar y unirse a este sueño súper realizable y por eso lo teníamos que hacer separado. Y si en el futuro tenemos que hacer otras cosas separadas pues tendremos que hacerlas”.