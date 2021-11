Fraudes con ofertas de empleo provocan dolores de cabeza a empresas y personas en busca de trabajo

Ponga atención a quién lo contacta: Si recibe una oferta por un mensaje a través de redes sociales, por correo electrónico o por WhatsApp, investigue al contacto o compañía en un buscador: compruebe los datos y contáctelos por teléfono u otro medio oficial para comprobar la información.

Recuerde que las empresas no solicitan datos confidenciales por teléfono ni previo a la formalización del ingreso del colaborador.

Desconfíe de ofertas catalogadas como “una oportunidad única”, con un salario muy alto para el perfil necesitado, o bien, con cierto grado de urgencia por parte del interlocutor. Además, cuestione los mensajes en los que se ofrece ganar dinero fácil o sin moverse de casa.

Identifique las faltas de ortografía: una empresa seria cuenta con profesionales que cuidarán estos detalles.

No pague: Tenga claro que ninguna empresa pediría dinero por asistir a una entrevista o ser candidato a un puesto.

Si sospecha que está ante una oferta fraudulenta, no conteste el mensaje o correo, no abra enlaces ni descargue documentos adjuntos.

Si le solicitan una fotografía, es mejor detener la comunicación y llamar a la empresa para validar el proceso de contacto de esta.