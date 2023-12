Costa Rica utiliza Amazon y Whole Foods para promover turismo en Estados Unidos

La oferta turística de Costa Rica se está promocionando en ocho ciudades de Estados Unidos por medio de la plataforma de streaming Amazon Prime y en la cadena de supermercados Whole Foods, ambas partes del conglomerado de Amazon, considerada la compañía de comercio electrónico más grande del planeta.

Por medio de un convenio, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) acordó con Amazon el desarrollo de una campaña de promoción que, inicialmente, concluiría en diciembre, pero que se extendió hasta principios del 2024. La campaña está activa en Houston, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Fort Lauderdale y Orlando.

La inversión por la campaña, que se inició en setiembre pasado es identificada como More Essential Than Ever (más esencial que nunca), se estima en $1,4 millones, informó el ICT.

La estrategia promueve la marca país Esencial Costa Rica en las compras que hagan los clientes de Whole Foods, especializado en comida saludable, a través de la plataforma Amazon Prime. En el envío de los productos se incluye un bolso con la marca país, diseñado con un paisaje sin colores que destaca elementos ecológicos y de naturaleza.

El acuerdo, que se inició con la distribución de contenido digital, establecía la entrega de un millón de bolsas de papel reutilizables entre octubre y diciembre, en los supermercados Whole Foods. Esta cifra se incrementó a 1,6 millones, al igual que el tiempo de la campaña promocional, prevista para finalizar hasta agotar existencias, en el primer trimestre de 2024. Las bolsas fueron elaboradas con material reciclable.

La campaña también incluye la transmisión de mensajes y videos en los puestos de carga de los vehículos eléctricos en los estacionamientos de la cadena de supermercados, audios que se transmiten en la plataforma de Alexa cuyo acceso es mediante códigos QR y publicidad digital dirigida a los consumidores de Amazon.

La directora de Mercadeo del ICT, Carolina Trejos, indicó que la campaña está dirigida a personas de altos ingresos, con educación universitaria completa, con experiencia previa en viajes internacionales, interesadas en destinos que involucren el descanso con la aventura y la cultura. Aseguró que, basándose en los estudios elaborados, ya se han identificado los mercados donde se encuentran estos potenciales visitantes.

Estados Unidos es el principal origen de los visitantes que ingresaron por todas las vías a Costa Rica hasta octubre pasado, según los datos más recientes del ICT, con un total de 1.198.621 personas, superando la cifra de 2019 antes de la emergencia que provocó la pandemia por la covid-19, cuando llegaron 1.098.935, lo que representa un incremento del 9%.

En la actualidad, con registro al mes de diciembre, arriban a Costa Rica 10 aerolíneas procedentes de Estados Unidos, de un total de 29. Las líneas aéreas provenientes del país norteamericano tienen 28 vuelos diarios, los cuales se incrementarán en los próximos días, según la información del itinerario de vuelos internacionales que elabora el ICT.

Trejos señaló que la definición del segmento de mercado al que van dirigidas las campañas en el extranjero se establece mediante el análisis realizado en conjunto con agencias de publicidad en los respectivos países. En este caso, se desarrolló con la agencia MMGY, que también se encargó de la parte creativa de la campaña en Estados Unidos.

Indicó que con esta campaña, el mensaje está llegando a lugares donde los clientes no esperarían encontrar promociones sobre turismo. En este caso, la tónica era realizar una campaña más allá de los canales tradicionales.

Recordó que Costa Rica desarrolla actividades de promoción en Estados Unidos desde hace 30 años y en este caso evaluaron esta alianza para lograr un mayor alcance frente a una competencia de destinos turísticos que calificó como “agresiva” a nivel global. Durante 2023, el ICT desarrolló estrategias de promoción en México, Reino Unido y Francia.