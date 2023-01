Costa Rica emerge en el mercado de los videojuegos, una industria que genera más de $193.000 millones al año

Los estudios de videojuegos de Costa Rica se están posicionando como una nueva opción para la venta de estos servicios a nivel mundial, lo que refleja una alta calidad en la oferta de estas empresas.

Así lo señaló un informe de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), en el que se analizan las capacidades de 13 de los 15 estudios establecidos en el país, y en el que destacan la consolidación de algunas de esas empresas que han logrado trabajar con desarrolladores como Nintendo, Electronic Arts (EA) o Epic Games.

De acuerdo con el reporte, aunque Costa Rica no está posicionado entre las principales naciones destacadas para la subcontratación de servicios a nivel global, sí empieza a figurar como “el nuevo niño del vecindario” (New kid on the block).

Según Procomer, el trabajo realizado por los estudios que brindan estos servicios han posicionado exitosamente al país.

Las firmas encuestadas exportan tanto propiedad intelectual como los servicios por el desarrollo de videojuegos.

La mayoría tiene experiencia en desarrollo para plataformas móviles, como Android y IOS; y para consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X.

El mapeo de Procomer identificó que los servicios ofrecidos por las empresas costarricenses coincide con los más demandados por los mercados internacionales: programación, arte 3D y 2D, experiencia e interfaz de usuario, aseguramiento de calidad, adaptación del software y optimización del proyecto, por ejemplo.

Roberto Coto, analista económico a cargo del estudio, mencionó que el sector ha mostrado una importante consolidación durante los últimos años, lo cual se refleja en las tecnologías que utilizan para desarrollar productos, como el metaverso o blockchain; así como en los tipos de clientes y proyectos que trabajan actualmente.

El mercado de los videojuegos

De acuerdo con Procomer, los primeros años de pandemia fueron positivos para el sector, debido al aumento del tiempo en hogares y la reducción del gasto en actividades sociales, lo que atrajo a más jugadores.

Para el 2025 se proyecta que la cantidad de jugadores globales alcance los 3.500 millones a nivel mundial, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesto del 3% entre 2022 y 2025. Entre 2019 y 2022 este crecimiento se proyectó en un 7%.

El estudio estima que la tendencia a futuro será que los grandes desarrolladores subcontraten los servicios, lo que es una gran oportunidad para el mercado costarricense.

En nuestro país, el sector generó un ingreso de $1,4 millones en 2021, 89% de ellos gracias a exportaciones.

A nivel mundial, este mercado generó $193.000 millones en 2021. Aunque se espera que 2022 haya sido un año correctivo, las proyecciones siguen siendo de crecimiento pero más moderadas, alcanzando los $197.000 millones para ese año.

Los principales destinos de exportación de estos servicios son Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, se señala al Reino Unido como un punto importante para profundizar en oportunidades para codesarrollo, exportación de servicios y alianzas de subcontratación.

Retos para Costa Rica

A pesar de la gran oportunidad que se visualiza en el sector, existe una serie de retos con los que la industria debe lidiar.

Coto aseveró que con el objetivo de aumentar exportaciones y facilitar la creación de empresas en el sector, se deben abordar temas relacionados con el resto del ecosistema.

Entre las soluciones, el analista mencionó ampliar las opciones de financiamiento que se ajusten a la dinámica del sector, reducir los costos de importación de equipos para el desarrollo de programas, aumentar la formación en gestión de proyectos de videojuegos y evaluar soluciones para la ausencia local de seguros especializados del sector (errores y omisiones, ciberseguridad, entre otros).

