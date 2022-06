Comercios abren sus puertas a las mascotas y se ganan la fidelidad de los dueños

En ocasiones, los parqueos son testigos de cómo los dueños de mascotas dejan a sus amigos de cuatro patas dentro de los vehículos porque el negocio o comercio al que deben ingresar no permite animales. Sin embargo, varias compañías dejan esas restricciones atrás y se esfuerzan por incluir a estos nuevos miembros de la familia en sus instalaciones, un cambio de mentalidad que de paso permite conquistar a ciertos clientes.

Cuando Ferretería Novex inició operaciones en Costa Rica (2020) pidió a su personal estar pendiente de los clientes que dejaban a sus mascotas encerradas en el carro para que les hicieran saber que podían ingresar con ellas, e incluso informarles sobre la zona verde que disponen para el disfrute de los animales.

[ Hoteles en Costa Rica se unen a la tendencia ‘pet friendly’ para atraer a viajeros amantes de sus mascotas ]

“Uno de nuestros valores agregados y diferenciadores es ser pet friendly. Entendemos que con la pandemia las personas empezaron a convivir más con sus mascotas y algunas otras hasta adoptaron en este tiempo, por lo que nuestros clientes siempre agradecen que les permitamos el acceso”, indicó Victoria Vega, coordinadora de Mercadeo de Ferretería Novex.

La filosofía probienestar animal se materializó cuando adoptaron a Filiberto, un perro que fue abandonado en el parqueo de la ferretería hace casi un año. Ahora Fili (como le dicen de cariño) es un miembro más de Novex y hasta es parte del personal de bodega.

En el 2020 la ferretería Novex adoptó a Filiberto. Ahora es parte del personal, por lo que porta su gafete oficial. (Cortesía Ferretería Novex)

Esta empatía y sensibilidad por los animales es una de las razones que motiva a los comercios a dar un giro a sus políticas de reservarse el derecho de admisión. Ese es el caso del restaurante Soberanos Brewers (en Barrio Escalante y Heredia), que decidió ser un sitio amigable con los peludos de cuatro patas e incluso ofrecerles croquetas y agua.

“Tener la posibilidad de recibir las mascotas atrae a la gente, lo agradecen, les da más confianza y sienten un ambiente más amigable (...) Este es un mercado que quizá no se ha explorado del todo en Costa Rica”, mencionó Carlos Rodríguez, dueño de Soberanos Brewers.

Un estudio de Unimer reveló, en noviembre del año anterior, que el 73% de las personas encuestadas aseguró que los comercios en Costa Rica no son pet friendly. Además, un 40% dijo estar de acuerdo con que se permita el acceso de mascotas en ferreterías, comercios, restaurantes y otros lugares públicos.

El centro comercial Oxígeno Human Playground, que también es pet friendly, prohíbe que los asistentes dejen encerrados en los carros a las mascotas. Y para evitar que los dueños repitan lo que pasó con Fili en Novex, cuentan con un reglamento de bienestar animal que impide el abandono de los animales en cualquier zona de sus instalaciones.

Los establecimientos que permiten el ingreso de mascotas suelen tener un rótulo en una zona visible en el que se lee la palabra pet friendly o bien utilizan diseños que hagan referencia a animales, para dar a entender que los aceptan en el negocio.

“Para mucha gente las mascotas son prácticamente como los hijos y nadie quiere dejarlos solos en casa. Nosotros entendemos eso y por esa razón brindamos un espacio para que el público pueda disfrutar con sus mascotas”, comentó Rodríguez.

El restaurante Soberanos Brewers tiene habilitada la terraza, en Barrio Escalante, para ubicar a las mascotas junto a sus dueños. En la fotografía Diego Aguilar y Yetro. (Jose Cordero)

Valor agregado

La aceptación y buen trato hacia los animales genera comodidad hacia los clientes y agradecimiento de su parte, según comentaron los representantes de los comercios mencionados anteriormente.

De acuerdo con el estudio de Unimer, 40% de los consultados manifestaron que les “da igual” que permitan o no el ingreso de mascotas, mientras que el 20% se posicionó en desacuerdo al acceso de animales.

“Consideramos que convertirnos en una ferretería pet friendly es ir más allá de permitir el acceso de mascotas a nuestras sucursales. También, es pensar en iniciativas que vayan de la mano del bienestar animal, así que desde nuestra apertura hemos colaborado con Auxilio Animal Cartago ”, contó Victoria Vega, coordinadora de mercadeo de Ferretería Novex.

En Novex también cuentan con carritos para transportar a las mascotas dentro de las instalaciones y así proporcionarles comodidad durante su visita. Sin embargo, hasta el momento todas las políticas que tienen los negocios y comercios para operar de manera amigable con las mascotas no son oficiales.

“Las políticas las hicimos con información que nos enviaron desde casa matriz (la cadena es salvadoreña) pero como la realidad varía entre un país y otro también hicimos una pequeña consulta con otros negocios pet friendly, veterinarios y dueños de mascotas para saber por dónde empezar, cómo acondicionar nuestra ferretería y lo más importante que es conocer qué esperan las personas de estos establecimientos”, detalló Vega.

La autodenominación pet friendly ya empieza a tener una claridad en cuanto el camino y es a través del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) junto a la organización de comportamiento y bienestar animal Fogaus con la certificación pet friendly que crearon. Esta distinción es la primera que se crea en el país para dicho tema.

No obstante, el certificado no sería obligatorio porque no es un reglamento emitido por el gobierno de la República.

Utilizar correa es parte de las políticas obligatorias en sitios pet friendly. En la fotografía Paco. (Jose Cordero)

Certificación

“La iniciativa de tener una certificación pet friendly nace de una inquietud que tiene Fogaus e Inteco para generar un instrumento que permita definir las reglas claras de lo que se denomina ser pet friendly, para que la persona tenga la confianza de que su mascota va a estar en un ambiente que reúne ciertas condiciones mínimas de beneficios para convivencia de la mascota con el resto de las personas”, explicó Álvaro Torres, director técnico de Inteco.

La obligatoriedad del uso de correa es una norma extendida en todos los establecimientos que aceptan animales y en la mayoría ofrecen un recipiente con agua; las obligaciones también van dirigidas hacia los dueños, que deben recoger cualquier desecho del animal.

“A la entrada de ambas sucursales contamos con un basurero para los desechos de las mascotas, ahí mismo hay una rotulación que indica el protocolo de ingreso, además tenemos tacitas con agua por si las mascotas tienen sed”, recalcó Victoria Vega, coordinadora de mercadeo de Ferretería Novex.

El alcance de la nueva certificación oficial de Inteco está limitada a perros; sin embargo, en los comercios que admiten mascotas solicitan que los gatos y cerdos cumplan las mismas políticas internas de bienestar animal. La correa es indispensable, pero algunos dueños van más allá y llevan sus propias cajas transportadoras e incluso coches.

Para obtener la distinción los comercios y negocios deben seguir una serie de pasos que garanticen bienestar animal, comunicación efectiva hacia los dueños de las mascotas, calidad y servicios hacia los perros que los visiten y seguridad tanto para el animal como para las personas.

Las reglas a seguir de Inteco mencionan que “la organización debe contar con alguna sistemática para el control de conductas de maltrato animal en sus instalaciones”. Al respecto, Álvaro Torres, director técnico de Inteco, aclaró que “si la organización no tiene conocimiento en el tema va a requerir un tipo de asesoría que contrataría por su parte para que le ayude a desarrollar esos protocolos de actuación”.