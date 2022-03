Coldplay en Costa Rica: emprendedora tica puso su talento con la aguja y el hilo al servicio de la banda

María Fernanda Festa es la cara detrás del emprendimiento de upcycling Preloved Clothing, un negocio costarricense que además de ser su fuente de ingresos, sin planearlo le abrió una puerta que jamás imaginó: coser para la banda Coldplay en su visita a Costa Rica.

Los cuatro integrantes de la agrupación británica utilizaron prendas con destellos de colores y arreglos acordes al ambiente cósmico que generaron en el Estadio Nacional los pasados 18 y 19 de marzo, durante sus dos presentaciones. Dichos ajustes estuvieron a cargo de las habilidades con el hilo y la aguja de la tica.

En entrevista con La Nación, Festa explicó que ella participó en la parte de costura de agregados, confección y reparación de parte de la ropa utilizada por los músicos y otros integrantes de la gira, bajo la dirección y el diseño del equipo de la banda británica.

Sobre detalles del camerino, aseguró no poder referirse por cuestiones de confidencialidad. Pero sí contó que los integrantes de la banda son personas cálidas y atentas a los detalles de la organización y de las personas que integran el equipo.

Durante el multicolor espectáculo los asistentes de la travesía musical fueron testigos del vestuario personalizado utilizado por la banda intérprete de Yellow, como el pantalón o la jacket con retazos de tela de colores de Chris Martin.

La banda británica Coldplay, encabezada por el vocalista Chris Martin, utilizó prendas intervenidas por Festa en su primer concierto de la gira mundial Music Of The Spheres. (Rafael Pacheco Granados)

Festa pasó por un proceso de selección, en el que demostró con su trabajo la capacidad de asumir una tarea tan importante como modificar las prendas de uno de los grupos musicales más importantes a nivel mundial en estos momentos.

“Esta oportunidad es de esas que se dan una vez en la vida y me hizo crecer mucho como persona. El mundo de la moda sostenible me ha abierto muchas puertas y pienso que esto va a ir creciendo”, mencionó la costurera.

El trabajo llevó casi una semana e incluyó varias decenas de prendas que fueron cosidas con una de las máquinas de la emprendedora.

“Hubo un poco de todo, muchas cosas ya venían hechas y necesitaban nada más algún ajuste, otras hubo que empezar la personalización de cero, por ejemplo. Ellos traían sus propios parches”, contó Festa.

Por esto, explicó, los diseños pertenecen a los encargados de esta área en la agrupación y no deberían ser reproducidos para ventas en el país.

Martin se caracteriza por utilizar camisas personalizadas para los conciertos de Coldplay, usualmente con los colores como protagonistas.

Además de las prendas con ajustes hechos por Festa, los artistas utilizaron durante el concierto otros vestuarios con la leyenda Everyone is an alien somewhere (Todo el mundo es un extraterrestre en alguna parte), que evoca a su disco más reciente. Estas camisas son comercializadas por la banda.

Los espectáculos de Coldplay se realizaron bajo una serie de parámetros ambientales que formarán parte del tour mundial Music of the Spheres. Justamente, Costa Rica fue elegido para la apertura de la gira por su matriz de energía renovable, que supera el 98%.

Upcycling

El términos sencillos, el upcycling busca la reutilización de prendas e incorporar valor agregado a cada pieza y así evitar el desecho acelerado de textiles. El concepto slow fashion (moda lenta) también surge en la ecuación y lo que busca es un consumo más consciente de las prendas al tomar en cuenta todos los aspectos de la cadena.

La afinidad de Festa por la protección del ambiente viene desde pequeña y poco a poco pudo unirlo con otra de sus pasiones. La emprendedora comenzó a coser con mayor dedicación a partir del 2018 con los aprendizajes obtenidos por sus propia vía así como por una de sus abuelas.

Con Preloved Clothing no solo obtiene ingresos ella, sino que a través de un concepto de consignación de ropa, también pueden obtener ingresos extra quienes tienen prendas en buen estado, que no usen y puedan ser reutilizadas.

“Muchas clientas me traen ropa, las prendas pasan por un proceso de selección y esta ropa se vende y ellas ganan su parte, muchas han logrado ayudarse económicamente con esto”, comentó Festa.

Entre las metas de Festa está ampliar el negocio de consignación en Costa Rica y que se alcance una práctica más sostenible y ética de la moda, principalmente de la mano de lo local y el diseño nacional.

Christopher Brosee, investigador y consultor en Economía Circular especializado en suprarreciclaje, dijo a El Financiero, el pasado mes de febrero, que los datos evidencian que a nivel global, menos del 1% de los materiales utilizados para producir ropa son reciclados para producir nueva ropa.

Para Festa, el upcycling abre oportunidades para nuevos emprendimientos locales, y la exposición de artistas nacionales con dedicación a la costura y el diseño, en un sector que poco a poco se va consolidando en el territorio nacional.

Además de Preloved Clothing, en el país existen varios emprendimientos ligados al slow fashion, como Noise Costa Rica, 23 Vintage Ave, Vikingas Upcycling, entre otros.