Cadenas de supermercados denuncian acoso del MEIC

La Cámara de Comercio recordó que las cadenas son muy serias, respetan los márgenes de precios y mantienen excelentes condiciones de higiene. Aquí un pasillo del Auto Mercado de Moravia. | DIANA MÉNDEZ (Diana Mendez Arias)

Las cadenas de supermercados Walmart y Auto Mercado denunciaron, por separado, el supuesto “acoso” de entidades de Gobierno, particularmente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por ejercer una supervisión diferenciada entre los diferentes negocios de ventas al detalle.

Guillermo Alonso, presidente de Auto Mercado, y Yolanda Fernández, gerenta de Asuntos Corporativos de Walmart, coincidieron en que a ellos les revisan precios, higiene, limpieza del local, góndolas, cajas y otros aspectos, con lo cual están de acuerdo, pero piden que se haga igual con otros comercios.

Las acciones diferenciadas se realizan tanto en inspecciones sorpresa como en los operativos para fechas comerciales importantes, como Navidad y Semana Santa, afirmaron los representantes de las cadenas.

También se quejaron de que se incluye mayor número de negocios de las cadenas al realizar los controles.

Cinthya Zapata, directora de Defensa del Consumidor del MEIC, explicó que las muestras de negocios para hacer los estudios se escogen mediante una fórmula. Reconoció que dentro de los criterios de la fórmula están la población y la cantidad de negocios, por lo cual consideró posible que al final la muestra incluya más puntos de venta de cadenas de supermercados.

Según Zapata, las cadenas tienden a ubicar sus negocios en los sitios con mayor cantidad de población, por lo cual es casi seguro que, al elegir, salgan muchos establecimientos de ellas.

Recordó que al hacer las visitas a los negocios, sean de cadenas o independientes, los funcionarios deben aplicar el mismo protocolo de previo establecido.

Diferencias. Los controles de precios, de pesos y de condiciones de higiene y limpieza son muy fuertes en las inspecciones, aseguró Alonso. “Lo que me preocupa y me parece injusto es que a nosotros siempre nos mantienen controlados, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, todos nos caen, pero, por otro lado, uno entra en un supermercado chino y ve todo malo desde el punto de vista de salud, desde el punto de trabajo, desde el punto de vista de Senasa”, dijo.

Fernández también se quejó de diferencias. “Lo que nos parece –agregó– es que las inspecciones que ellos hacen desafortunadamente no son parejas. Si estamos hablando de inspecciones muy puntuales, no se aplica igual. Sucede en etiquetado, en rotulaciones en atados (ofertas con productos regulados). Digamos que sentimos que no se aplica para todos. Eso se lo hemos dicho varias veces al MEIC”.

Fernández explicó que para corroborar la diferencia en inspecciones, solo se tiene que entrar a algunos puntos de venta en donde se ve a simple vista la mezcla de lácteos con embutidos en una misma cámara de frío.

Según Zapata, la muestra para el estudio de la canasta de bienes incluye 30 supermercados independientes; el de Semana Santa, siete independientes; el de ingredientes para tamales, tres supermercados independientes y 38 tramos de mercado; el de verificación de precio por unidad de medida, 18 independientes, y el de verificación de ofertas, 13 puntos de venta independientes.

Dijo que los controles en negocios se seguirán haciendo.