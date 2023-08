Costa Rica sale con rezagos en el primer índice de inteligencia artificial de Latinoamérica

Cuando se trata del desarrollo de la inteligencia artificial (IA), Costa Rica parte con rezago en comparación con otros países latinoamericanos donde esta tecnología está presente. Así lo revela el primer índice regional de inteligencia artificial, presentado este viernes 11 de agosto, donde el país ocupa la octava posición entre 12 naciones.

El indicador fue preparado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), y presentado en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), esfuerzo donde también participó un conjunto de especialistas en la materia, procedentes de países latinoamericanos.

Dicho índice recopila información sobre tres dimensiones clave de la IA: factores habilitantes, investigación y desarrollo, y gobernanza. Cada país se califica en una escala de 0 a 100, donde una puntuación más alta refleja una posición más favorable.

En el caso de Costa Rica, el país obtuvo una calificación de 38,97 puntos, ubicándose en el octavo lugar entre 12 países de la región, y además, por debajo del promedio regional, que en esta ocasión se situó en 42,61 puntos.

El informe resalta que Costa Rica posee fortalezas en algunos factores habilitantes que permiten establecer un ecosistema de inteligencia artificial, como la infraestructura. No obstante, también señala desafíos y oportunidades en la formación de capital humano avanzado, investigación y desarrollo, así como la adopción de la IA en el sector privado.

Según el estudio, es crucial que Costa Rica avance en la formulación de una estrategia nacional de inteligencia artificial que fomente la colaboración internacional y permita aprovechar plenamente su potencial para desarrollar un ecosistema robusto.

Daniel Rodríguez Maffioli, coordinador del capítulo de inteligencia artificial y ciencia de datos de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica (Camtic), aseguró que el resultado evidencia el “reto enorme” que tiene el país para construir un ambiente que permita que la inteligencia artificial genere un beneficio a la sociedad.

Rodríguez aseguró que Costa Rica tiene deficiencias en temas como la brecha digital; el 5G, que es una herramienta muy importante para el desarrollo de esta tecnología, así como la poca formación de los funcionarios públicos en habilidades digitales y la formación de profesionales en el área.

El índice, que abarca a 12 países de Latinoamérica, está encabezado por Chile, con 73,21 puntos; seguido de Brasil con 65,31 puntos. Después de Costa Rica, se encuentran Panamá, Ecuador, Paraguay y Bolivia, que obtuvo el último lugar con un puntaje de 15,10.

“América Latina es tan diversa como su paisaje, hay países que tienen un tremendo desarrollo de la inteligencia artificial a nivel relativo, y otros donde no. Al mismo tiempo, ningún país concentra todas los factores que se consideran esenciales en este índice, ningún país lo hace perfecto”, explicó Rodrigo Durán, director de Vinculación del Cenia.

Este especialista resaltó como un punto a favor de Costa Rica su inserción internacional. En el informe se destacó que, aunque el país no cuenta con una estrategia formal en IA, participa en comités internacionales y está suscrito a documentos multilaterales que proponen marcos regulatorios para la inteligencia artificial.

Para Rodríguez, es fundamental tener una estrategia nacional de inteligencia artificial para desarrollar el sector en Costa Rica, pues es uno de los países de la región latinoamericana que carece de un norte específico para esta tecnología.

“Colombia, por ejemplo, ya está aplicando una estrategia con resultados concretos y palpables. Necesitamos una estrategia que marque el norte en infraestructura, 5G, educación, capacitación, investigación y desarrollo, entre otros”, añadió Rodríguez.

El índice nació con el propósito de estimular el desarrollo de la inteligencia artificial en la región, permitiendo evaluar la posición de los países latinoamericanos en este ámbito. Cenia planea actualizarlo anualmente para observar su evolución.

El indicador toma en cuenta el contexto material, social y cultural de América Latina. El puntaje no es comparable con países fuera de la región y se construyó a partir de fuentes comparables entre sí, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

José Manuel Salazar Xirinachs, secretario ejecutivo de Cepal, enfatizó la importancia de la aceleración tecnológica y de la inteligencia artificial, que cataloga como una “fuerza transformadora” con amplios impactos potenciales capaces de cambiar el rumbo de la humanidad.

Datos en detalle Copiado!

Detalles adicionales revelan que, aunque Costa Rica se sitúa en el octavo lugar en el índice general, destaca en algunas dimensiones clave. Principalmente, en la subdimensión de infraestructura, debido a que una gran proporción de la población tiene acceso a Internet y dispositivos electrónicos.

En este aspecto, el país se ubica en sexto lugar con 53,73 puntos, superando el promedio regional de 51,21. Sin embargo, el informe indica que está por debajo del promedio regional en términos de velocidad de descarga e implementación de la tecnología 5G.

“En infraestructura no salimos tan mal puntuados, pero, por ejemplo, sin el 5G no podemos construir ni crear aplicaciones propias de inteligencia artificial. Es curioso porque tenemos políticas actualizadas, pero que no tienen un impacto en la realidad, no se traducen en resultados concretos que demuestren un avance”, manifestó Rodríguez.

En cuanto al desarrollo de talento, Costa Rica se mantiene en el octavo lugar. Si bien existe oferta académica en cursos sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), no hay programas específicos sobre inteligencia artificial ni programas de pregrado en las universidades.

En la dimensión de factores habilitantes, Costa Rica se mantiene en el octavo lugar con 38,37 puntos. En la de investigación, adopción y desarrollo, se ubica en el sexto lugar con 36,8 puntos, mientras que en el área de gobernanza se posiciona en sétimo lugar con 41,67 puntos.

El coordinador del capítulo de inteligencia artificial y ciencia de datos de Camtic enfatizó en que Costa Rica tiene potencial para ser un jugador importante en este campo a nivel regional, pues reúne una serie de condiciones que dan ventajas sobre otros países.

Entre ellas, la calidad del capital humano, ya que es una de las razones por las que empresas multinacionales se instalan en Costa Rica, así como la apertura a la inversión extranjera. También resaltó la capacidad para generar energía con una buena parte de fuentes renovables, ya que el desarrollo de esta tecnología demanda una cantidad importante de ese recurso, lo que daría una ventaja competitiva en temas de medio ambiente.

La Nación consultó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), por medio de su departamento de prensa, para conocer la posición de la cartera respecto a la publicación del índice, y los esfuerzos que están realizando para desarrollar la industria. Al cierre de esta información no se obtuvo respuesta.