¡A rockear! Estas son las bandas que tienen 50 años o más de pisar los escenarios

Sobre la historia del rock se han escrito muchas palabras, pero todas coinciden en que la primera referencia del género es el rock and roll, que causó furor en la década de 1950 del siglo pasado. Es una mezcla de ritmos como el blues, el jazz, el gospel, el country y el boogie woogie.

Aunque ha sido seguido por muchos y criticado por otros, el rock es uno de los géneros musicales que a lo largo de su historia ha sido interpretado por numerosos artistas y se ha diversificado en varios subgéneros. Desde Elvis Presley, pasando por The Beatles, The Rolling Stones, Nirvana y Pearl Jam, entre otros, como menciona el sitio musician wave.

Este sitio especializado en la industria musical detalla que las principales características del rock incluyen el uso de instrumentos eléctricos, la energía de las interpretaciones, el ritmo de las canciones y su letra.

Además, el rock ha tenido una fuerte presencia en la música en español. México y Suramérica son las principales referencias, especialmente en la década de 1960, influenciados por el rock norteamericano. Con el paso de los años, el género ha mantenido su popularidad entre los latinoamericanos.

En esta edición, La Dataserie sube el volumen y se adentra en el mundo del rock, presentando a las agrupaciones que llevan 50 años o más en actividad, según el análisis elaborado por Statista.

El 20 de octubre del 2023, los Rolling Stones lanzaron su nuevo álbum, Hackney Diamonds. La noche anterior, llevaron a cabo un espectáculo en Nueva York para celebrarlo, según informó CNN. Esta veterana agrupación encabeza la lista de músicos de rock con más tiempo sobre los escenarios.

La banda británica fue fundada en 1962 y continúa en actividad. Le siguen sus compatriotas The Who, que están en activo desde 1964, aunque comenzaron como aficionados en 1962 bajo el nombre The Detours.

La lista incluye a destacados referentes del género, como la banda alemana Scorpions (desde 1965) y los británicos Jethro Tull (desde 1967), que empezaron en el mismo año que sus compatriotas Fleetwood Mac. En 1968 surgieron las agrupaciones Yes y Deep Purple, también británicas.

La afamada banda Queen, originaria de Londres, y la estadounidense Aerosmith, ambas en activo desde 1970, forman parte de esta exclusiva lista. La nómina se cierra con la australiana AC/DC en la farándula desde 1973 y Kiss, banda que debutó en Nueva York, también hace 50 años.

No se puede dejar de mencionar que el rock británico dejó una huella imborrable en el mundo con The Beatles, agrupación que adoptó ese nombre en 1960 y se disolvió en 1970.