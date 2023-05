Gobierno impulsará reforma constitucional para emitir deuda externa sin pasar por el Congreso

La administración de Rodrigo Chaves promoverá una reforma a la Constitución Política con el objetivo de eliminar la obligación del Gobierno de pedir autorización a los diputados cada vez que decide emitir deuda externa o suscribir créditos de apoyo presupuestario con organismos internacionales.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, anunció la propuesta de cambio constitucional para evitar que toda colocación de eurobonos o préstamos, como el otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasen obligatoriamente por el Congreso.

“Vamos a plantear la posibilidad a la Asamblea Legislativa de hacer cambios importantes. Primero es cambiar la Constitución Política para que en el caso de los créditos de apoyo presupuestario y la emisión de títulos del mercado internacional no tengan que pasar por la Asamblea Legislativa”, destacó el jerarca este martes.

Acosta añadió: “¿Ustedes se preguntan por qué? Porque resulta que cada año, cuando se aprueba el Presupuesto Nacional, me aprueban el nivel máximo de gasto que tengo, pero además me aprueban los ingresos. No me preguntan si es dólares, colones o en UDES (unidades de desarrollo), pero sí tengo que ir a dar cuentas para poder ir al mercado internacional y después integrarlo en el Presupuesto, porque no puedo gastar un cinco que no esté en el Presupuesto”.

El jerarca de Hacienda afirmó que desde el punto de vista práctico no tiene sentido el actual sistema. Para él, la discusión profunda debe darse en la forma de financiar el gasto.

Acosta añadió que el nuevo objetivo del Poder Ejecutivo es parte de una serie de iniciativas legales en materia fiscal que se impulsarán durante los próximos meses.

El anuncio se hizo durante el foro Coyuntura Fiscal e Informe de Política Monetaria organizado por la Academia de Centroamérica.

El artículo 121 de la Constitución Política establece la potestad de los diputados de aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público impulsados por el Poder Ejecutivo.