"Esperamos que no haya impacto en programas sociales (este año), lo que sí es difícil de determinar es si las personas tienen necesidades adicionales. Por ejemplo, todos los años se trasladan recursos adicionales al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad porque lo dictado en la ley no es suficiente. Pero este año no se ha podido por la caída de los ingresos”, afirmó Hernández.