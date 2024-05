Puestos de trabajo en modalidad híbrida se cotizan al alza en feria de empleo Talent Costa Rica

En un salón del Centro Nacional de Convenciones se encontraban Tamara Ugalde y Ximena Sánchez, dos excompañeras del colegio de 18 años. Ambas buscaban una oportunidad de empleo en la modalidad híbrida en la feria de empleo Talent Costa Rica, organizada por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Estas vecinas de Heredia priorizaban en su búsqueda una vacante que les permitiera trabajar en casa gran parte del tiempo. Los puestos híbridos no solo son de los más buscados por los candidatos, sino también son ofrecidos por las empresas como una forma de atraer talento y ahorrar en gastos.

Karina López, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica, explicó que tres de cada cinco empresas en el país no están dispuestas a trabajar en otro modelo distinto al híbrido, incluso tras la pandemia, y que la tendencia es aplicar dos días de labores en oficina y tres en trabajo remoto, principalmente en puestos en centros de servicio, actividades de recursos humanos o perfiles financieros.

La Nación conversó con representantes de distintas compañías que ofrecen este tipo de puestos en la feria de empleo Talent Costa Rica, que se lleva a cabo este 28 de mayo desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. y donde más de 130 organizaciones ofrecen 6.400 plazas.

En total, los organizadores de la feria de empleo contabilizaron más de 1.700 plazas que se ofrecen bajo la modalidad híbrida. Esto representa al menos 26,6% de las vacantes disponibles.

María Paula Rojas, generalista de recursos humanos de People Apps, empresa de servicios digitales, explicó que el 90% del tiempo los trabajadores laboran desde su hogar, pero en algunos casos es necesario reunirse en el sitio de trabajo, sobre todo con clientes del sector público.

“A nosotros como reclutadores nos ayuda el ofrecer puestos híbridos, es más atractivo. Además, nos optimiza mucho los tiempos, y las personas tienen más apertura para coordinar las entrevistas de trabajo”, señaló Rojas.

Yessenia Otárola, gerente de marketing de reclutamiento de Xperian Costa Rica, mencionó que la mayor parte de la empresa trabaja desde sus hogares. Sin embargo, hay equipos específicos que solicitan a las personas ir al lugar de trabajo una o dos veces al mes.

Según explicó, la pandemia probó que los colaboradores tienen la misma productividad trabajando desde sus hogares. Además, el centro de trabajo presencial, ubicado en Belén, ya no tiene la capacidad para recibir a los 2.000 empleados de la empresa.

Tamara Ugalde (izquierda) y Ximena Sánchez (derecha) tienen 18 años y son excompañeras de colegio, que visitaron la feria de empleo Talent Costa Rica, organizada por Procomer, con el fin de encontrar una oportunidad laboral en áreas administrativas o de logística, y donde preferiblemente pudieran ganar en colones. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

“Fue necesario aplicar políticas más rigurosas en ciberseguridad, por la protección de datos, principalmente. El sitio que tenemos está equipado para aquellos colaboradores que necesiten ir en algún momento”, indicó Otárola.

Sin embargo, entre aquellas empresas que tenían a sus colaboradores trabajando totalmente en remoto existe una tendencia de solicitarles ir al menos dos días a la semana al centro de trabajo, según explicó Miguel López, socio de Recluta Talenthunter, empresa reclutadora de talento.

“Esto crea retos para las empresas, porque algunas multinacionales presentan fuga de talento por volver a las empresas. La tendencia marcada es un sistema híbrido de ir mínimo dos días a la semana al lugar del trabajo”, explicó.

Vacantes fuera de la GAM y en español

Como parte de las oportunidades laborales de la feria, las empresas ofrecían diversas vacantes tanto fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) como puestos en los que no era necesario un segundo idioma.

Laura López, gerente general de Procomer, explicó que la mayoría de puestos fuera de la GAM se concentran en Occidente (Grecia, San Ramón, Palmares), Liberia y San Carlos.

La Nación solicitó a Procomer datos sobre la cantidad de vacantes que se ofrecen fuera de la GAM. Aún se está a la espera de la información. Sin embargo, el medio verificó que diversas empresas disponen de puestos en las provincias costeras, así como en la zona de Occidente.

Grupo Purdy indicó que tienen posiciones vacantes en labores operativas, técnicas y administrativas en Nicoya, Liberia, Pérez Zeledón y San Carlos. ArcelorMittal ofrece 30 puestos para su planta de producción ubicada en Pococí de Limón, donde necesitan llenar vacantes de manufactura.

Luis Hernández, gerente de recursos humanos de ArcelorMittal, explicó que la compañía instaló en la provincia caribeña parte de sus operaciones por la cercanía con el puerto de Moín.

Coca-Cola mantiene 10 plazas abiertas para su planta de concentrados en Liberia, Corporación Multi Inversiones (CMI) ofrece otras vacantes operativas y administrativas en Puntarenas, Orotina, Liberia y Tilarán; y Grupo Montecristo en los segmentos de logística, en Moín y Caldera.

Estas empresas mantienen puestos para los que no es necesario manejar un segundo idioma. José Chavarría, director de recursos humanos de Grupo Montecristo, señaló que aunque algunas posiciones necesitan el manejo del inglés, otras solo requieren el español y una “vocación por el buen servicio”.

Según Laura López, en sectores como alimentos o algunos servicios no es necesario un segundo idioma, lo cual sí es común en empresas multinacionales y de manufactura.

Candidatos y empresas aplican cambios por precio del dólar

Durante el evento, este medio también constató que algunas compañías han ejecutado cambios como bonos temporales a sus colaboradores, o han pasado del pago en dólares a colones, ante la devaluación de la divisa en los últimos dos años.

Karina López, de ManpowerGroup, explicó que hasta 2022 era mayor la cantidad de empresas que pagaban en dólares, debido a que los candidatos la colocaban como la moneda favorita de cambio. Sin embargo, a partir de la devaluación del dólar en el 2023, la tendencia se revirtió.

“Hay muchísima presión de colaboradores y de empresas por hacer el cambio de dólares a colones. Algunas firmas establecen su propio tipo de cambio, y otras otorgan bonos para compensar. La realidad es que no son todas las empresas, porque han perdido competitividad”, señaló.

Xperian paga en dólares a sus colaboradores. Su gerente de reclutamiento explicó que la compañía ha otorgado incentivos económicos y actualmente da un subsidio temporal a los trabajadores, basado en un “tipo de cambio preferencial”, que consiste en ajustar un precio propio al dólar por encima del establecido por el Banco Central, y pagar a los colaboradores sobre ese indicador propio al final de cada mes.

“La empresa ha venido en análisis sobre la posibilidad de colonizar o no, no depende solo de Costa Rica. Es un tema de competitividad y retención de talento, no queremos que la gente se vaya”, señaló.

Rojas, de People Apps, indicó que en 2023 la firma se trasladó al régimen de zona franca, por lo que aprovecharon para trasladar el pago de su nómina de dólares a colones a las personas que aún ganaban en esa divisa, especialmente jefaturas.

Miguel López concluyó que en la realidad actual los candidatos buscan negociar sus contratos laborales en colones, ante la depreciación del dólar, lo que establece un reto de competitividad en las empresas multinacionales que llegan al país.

Por su parte, Laura López señaló que al menos 40% de las empresas multinacionales que ya operan en Costa Rica pagan en dólares. Sin embargo, para la feria de empleo no solicitaron a las compañías información sobre la moneda de pago en las vacantes disponibles.