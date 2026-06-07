El informe del FMI sobre Costa Rica, resumido: principales conclusiones sobre reforma fiscal, pensiones y dólar

El FMI instó a Costa Rica a realizar reformas que generen un incremento de los ingresos tributarios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que evaluó la situación económica de Costa Rica, en el marco de la conclusión de la Consulta del Artículo IV y la revisión intermedia de la Línea de Crédito Flexible con el país.

En su análisis, el FMI destacó el desempeño económico de Costa Rica y su disciplina fiscal, aunque enfatizó la necesidad de mantener el compromiso con la regla fiscal y de impulsar reformas que permitan incrementar los ingresos del Gobierno.

Sin embargo, también planteó sugerencias importantes, como una reforma fiscal, retos para el sistema de pensiones, el riesgo cambiario al que está expuesta la deuda externa de Costa Rica y la necesidad de flexibilizar la política monetaria una vez se disipen los choques derivados del conflicto en Medio Oriente.

Esto generó reacciones por parte del Gobierno, en particular del Ministerio de Hacienda, así como de los diputados, quienes rechazaron los planteamientos de una nueva reforma fiscal para el país. A continuación, los principales temas del informe:

⇒ FMI sugiere reforma fiscal

El Fondo sugirió a Costa Rica una nueva reforma fiscal orientada a incrementar los ingresos tributarios. Esta propuesta incluye elevar el impuesto al valor agregado (IVA) al 13% para la canasta básica, reducir el nivel de ingreso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto sobre la renta en salarios y gravar el bono escolar.

Otra de las medidas planteadas consiste en eliminar beneficios tributarios en el pago del IVA de los boletos de avión, que hoy es del 4%; los equipos médicos, los premios de la lotería y el alquiler de vehículos, actualmente exentos del pago del impuesto, así como los productos de madera y forestales.

Además, instó al país a introducir una tasa única para el impuesto sobre la renta de las empresas, acompañada de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

⇒ Crisis en seguridad social

De acuerdo con la previsión del Fondo, el Gobierno Central tendría que asumir el faltante de recursos de los seguros sociales ante los problemas de sostenibilidad que enfrentan tanto el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La reserva del SEM sería la primera en agotarse, a partir de 2029. Lo mismo ocurriría con el IVM desde 2037. El FMI estima que el faltante financiero en ambos fondos iría en aumento y que, para 2050, representaría una carga anual equivalente al 5% del PIB, es decir, unos ¢2.637.839 millones.

El FMI advierte que, si se agotan las reservas del SEM y del IVM, el Estado tendría que asumir los recursos necesarios para financiar ambos regímenes a través del Presupuesto Nacional, pues así lo establece el artículo 177 de la Constitución.

⇒ ¿Aumento de cuotas a patronos y trabajadores?

En relación con la crisis de los seguros sociales, el Fondo señaló que existe poco margen para aumentar las cuotas que aportan los trabajadores y patronos con el fin de sostener el IVM y el SEM.

Los ajustes propuestos están orientados, más bien, a contener el gasto, lo cual podría incluir una reducción en el porcentaje de la pensión recibida o una mayor participación de los beneficiarios en el financiamiento de su atención médica.

Mensualmente, el trabajador cotiza el equivalente al 9,83% de su salario para el régimen básico de pensiones y para la atención médica en la Caja. Por su parte, los patronos aportan el 14,83%.

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⇒ Alza del dólar dispararía deuda externa

El FMI advirtió a Costa Rica que un aumento del 30% en el tipo de cambio del dólar respecto al colón dispararía considerablemente la deuda externa del país , que podría elevarse hasta el 67,6% del PIB.

Para los próximos años, el Fondo espera que la relación entre la deuda externa y el PIB continúe aumentando en su escenario base hasta alcanzar progresivamente el 46% de la producción en 2031.

Este cálculo se fundamenta principalmente en la deuda del Gobierno, pues es el componente más relevante. Sin embargo, no se limita al Poder Ejecutivo, sino que también evalúa la evolución de la deuda externa de la economía en su conjunto.

⇒ ¿Bajar o mantener la TPM?

El FMI instó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) a retomar las reducciones en la tasa de política monetaria (TPM) para garantizar que la inflación permanezca dentro del rango de tolerancia alrededor de la meta, una vez que se disipen los efectos del choque inflacionario provocado por el encarecimiento de los combustibles y otras materias primas a raíz de la guerra en Medio Oriente.

Aunque los directores del FMI consideraron conveniente pausar el proceso de flexibilización de la política monetaria para evaluar el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de las materias primas, señalaron que, una vez disipado ese efecto inflacionario, el comportamiento de los precios podría retomar una trayectoria descendente.

⇒ ¿Por qué el colón se fortaleció frente al dólar?

El organismo atribuyó la apreciación del colón frente al dólar de los últimos años a una combinación de factores internos y externos vinculados al comportamiento de la economía nacional, así como a decisiones de política monetaria locales y de la Reserva Federal (Fed).

El FMI atribuyó un primer periodo de apreciación del colón a una política monetaria “más restrictiva” que, según el organismo, contribuyó a la baja en la cotización del dólar durante 2022 y 2023.

Este efecto se vio reforzado por una mejora en los términos de intercambio, reflejada en mayores precios de exportación y menores costos de importación, además del buen desempeño de las exportaciones de bienes, la inversión extranjera directa (IED) y los ingresos por turismo.

A nivel internacional, el Fondo destacó que el dólar perdió fuerza debido a las decisiones de la Fed de pausar el endurecimiento de la política monetaria y, posteriormente, flexibilizarla, así como a una perspectiva menos favorable para la economía estadounidense.

⇒ Reacciones del Poder Ejecutivo y Legislativo

Las recomendaciones del Fondo, en particular las relacionadas con el fortalecimiento de los ingresos, generaron reacciones tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó días atrás que presentará a la presidenta Laura Fernández un plan fiscal orientado a fortalecer los ingresos del Estado y a evitar un aumento de la deuda pública, aunque sin detallar los pormenores de la propuesta.

Posteriormente, el viceministro de Ingresos de Hacienda, Víctor Carvajal, manifestó que el Gobierno no planea crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Además, aseguró que la economía costarricense es sólida y que las finanzas públicas se mantienen estables.

Carvajal indicó que tomarán en cuenta algunas de las recomendaciones del FMI, aunque no detalló cuáles. Además, reiteró que el plan fiscal busca aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos.

Por su parte, voceros de las cinco fracciones legislativas expresaron su recelo ante las sugerencias fiscales del FMI orientadas a aumentar los impuestos sobre la canasta básica, los premios de lotería, los salarios y el bono escolar. Cualquier iniciativa de ese tipo requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa.