Economía

El informe del FMI sobre Costa Rica, resumido: principales conclusiones sobre reforma fiscal, pensiones y dólar

El Fondo publicó su análisis de la situación económica de Costa Rica en el marco del informe final de la Consulta del Artículo IV

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Por Luis Enrique Brenes
Logo del FMI y la bandera de Costa Rica
El FMI instó a Costa Rica a realizar reformas que generen un incremento de los ingresos tributarios. (Canva con IA/Canva con IA)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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