FMI recomienda al Banco Central bajar la tasa de política monetaria, tras el choque inflacionario de los combustibles

El FMI recomendó al BCCR bajar la TPM para evitar que la inflación en Costa Rica se mantenga fuera del rango de tolerancia tras el choque económico por la guerra en Oriente Medio y presiones comerciales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) reducir la tasa de política monetaria (TPM) con el fin de acercar la inflación a su rango meta, tras el choque inflacionario de los combustibles y otras materias primas provocado por la guerra en Oriente Medio.

El indicador de inflación general acumuló en abril 36 meses consecutivos fuera del objetivo establecido por la autoridad monetaria.

Según el organismo multilateral, aunque se prevé que la inflación regrese al rango de tolerancia de entre 2% y 4% durante los próximos ocho trimestres, impulsada por el aumento en los precios del petróleo a raíz de la guerra en Medio Oriente y por las tensiones comerciales que presionan los costos al alza, una vez que esos factores se disipen, el comportamiento de los precios podría retomar una trayectoria negativa.

En abril, la inflación general, medida mediante la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ubicó en -1,64%. Con este resultado, el indicador acumuló 11 meses consecutivos en terreno negativo, tendencia que se mantiene desde mayo de 2025.

Además, en su más reciente reunión de política monetaria, celebrada el 21 de mayo, la Junta Directiva del BCCR acordó mantener la TPM en 3,25%, nivel en el que permanece desde el 19 de diciembre del 2025.

Ante ese escenario, el FMI recomendó al BCCR reanudar las reducciones en la TPM para estimular la demanda interna y evitar que se consoliden expectativas inflacionarias por debajo de la meta, que actualmente está fijada en un 3%.

Estas conclusiones forman parte del Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026 y la revisión de la Línea de Crédito Flexible para Costa Rica, publicado por el Fondo el pasado 31 de mayo.

“Una vez que la naturaleza y los efectos del choque de precios de las materias primas sean más claros, el Banco Central debe estar preparado para reanudar los recortes en la tasa de política para impedir que la inflación vuelva a su tendencia deflacionaria y garantizar que la inflación y las expectativas de inflación permanezcan ancladas en la meta del 3% ”, señala el informe.

“Los directores coincidieron en la necesidad de adoptar una política monetaria prudente y basada en los datos, y consideraron que es conveniente hacer una pausa en el proceso de flexibilización de la política monetaria para evaluar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios mundiales de las materias primas ”, agrega. *

La TPM es la tasa de interés de referencia que fija el Banco Central para influir en las tasas en moneda nacional, tanto de préstamo como de ahorros.

En términos prácticos, cuando la tasa de política disminuye, el financiamiento se vuelve más accesible, lo que favorece el gasto, la colocación de préstamos y la actividad económica en general. Como resultado, aumenta la demanda y pueden generarse mayores presiones sobre los precios. Por ende, la inflación sube.

Sin embargo, el presidente del Banco Central, Róger Madrigal, ha recordado que los efectos de estos ajustes no se reflejan de inmediato, ya que existe un rezago entre las decisiones del Banco Central y su transmisión al resto de las tasas de interés en colones.

TPM mantiene caída progresiva desde el 2023

Entre el 27 de octubre del 2022 y el 15 de marzo del 2023, la TPM del Banco Central se mantuvo en 9%, su nivel más alto durante el ciclo más reciente de endurecimiento de la política monetaria, aplicado en respuesta a la elevada inflación registrada en agosto del 2022, cuando alcanzó el 12,13%.

Desde el 16 de marzo del 2023, sin embargo, el indicador inició una trayectoria descendente hasta ubicarse en 3,25% en la actualidad. En ese periodo, la reducción acumulada asciende a 575 puntos base (p. b.), equivalente a 5,75 puntos porcentuales.

La TPM se mantiene en 3,25% desde el 19 de diciembre del 2025.

“El BCCR redujo su tasa de política en 25 puntos base en julio, septiembre y diciembre de 2025, pero la tasa de política real ex ante (es decir, deflactada por las expectativas de inflación a un año) sigue por encima de su nivel neutral. Si bien la inflación titular aumentará en los próximos meses debido a precios más altos de los combustibles, esto parece poco probable que haga desaparecer el patrón de inflación persistentemente baja o negativa“. — FMI, Artículo IV de 2026 y revisión de la Línea de Crédito Flexible del FMI para Costa Rica.

Los ajustes a la baja aplicados por el Banco Central han sido graduales y se han extendido durante un periodo prolongado. Además, ocurren en un contexto en el que representantes empresariales de zona franca, exportadores y el sector turismo insisten en solicitar una baja en la TPM

Además, este comportamiento contrasta con el ciclo de incrementos aplicado entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, cuando la TPM aumentó 825 p. b., equivalentes a 8,25%, en apenas nueve meses.

José Luis Arce, economista y director de FCS Capital, explicó que estos informes periódicos del FMI suelen ofrecer análisis generales y, por ello, simplifican fenómenos complejos. En esa línea, afirmó que el margen de reducción planteado por el organismo no necesariamente implica una política monetaria expansiva.

“Estos espacios (de reducción) pueden existir, pero no implican que se esté recomendando una postura monetaria expansiva. Se trata de espacios de ajuste limitados de no más de entre 50 a 75 puntos básicos”, explicó.

Asimismo, consideró que la sugerencia del Fondo podría aplicarse una vez superado el choque externo y que respondería a ajustes puntuales, más que a un cambio de rumbo en la política monetaria. Por ello, estimó que lo más conveniente es esperar a que la inflación se ajuste, pues los indicadores apuntan a una trayectoria al alza.

Inflación acumula 36 meses fuera del rango de tolerancia

La inflación general en el país acumula 36 meses fuera del rango de tolerancia definido por el BCCR, equivalente a ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%. El último mes en que el indicador estuvo en ese umbral fue en abril del 2023.

Según la autoridad monetaria, la variación interanual del IPC se mantendría en terreno negativo durante el primer semestre de 2026.

No obstante, las mediciones más recientes reflejan que la caída de los precios ha perdido intensidad de forma gradual y, más bien, muestra señales de aumento.

El Banco Central estima que los primeros efectos del choque inflacionario derivado del conflicto en Oriente Medio comenzarán a reflejarse en el país a partir de mayo, datos que serán publicados este viernes 5 de junio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Aunque el presidente de la institución señaló que aún es incierta la magnitud y duración de ese impacto sobre los costos, explicó que, debido a la forma en que se transmiten los ajustes de precios en la economía, las primeras repercusiones perceptibles se esperan desde ese mes.

* Nota del editor: Este artículo se modificó, a las 8:23 a. m., para precisar que el Directorio del FMI consideró prudente hacer una pausa en el proceso de flexibilización de la política monetaria por el impacto en la guerra de Oriente Medio.