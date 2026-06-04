Economía

FMI recomienda al Banco Central bajar la tasa de política monetaria, tras el choque inflacionario de los combustibles

Los directores del FMI consideraron conveniente pausar el proceso de flexibilización de la política monetaria para evaluar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de las materias primas

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Por Arianna Villalobos Solís
Banco Central, fachada
El FMI recomendó al BCCR bajar la TPM para evitar que la inflación en Costa Rica se mantenga fuera del rango de tolerancia tras el choque económico por la guerra en Oriente Medio y presiones comerciales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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